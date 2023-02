Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton en Mercedes lieten na de winter de nodige hoopgevende signalen doorschemeren richting het nieuwe seizoen en de Zilverpijlen zullen gehoopt hebben om voort te borduren op het momentum van vorig seizoen. De testdagen in Bahrein hebben echter weinig houvast geboden en de zevenvoudig wereldkampioen weet dat er werk aan de winkel is.

2022 werd absoluut niet wat het team van Mercedes gehoopt had van het eerste jaar van de nieuwe reglementen. De Duitse formatie kwam er al vrij snel achter dat Ferrari en Red Bull hen ver voorbij waren gestreefd en tijdens de eerste paar races van het seizoen hadden George Russell en met name Hamilton zelfs de grootste moeite om mee te komen in de subtop van het veld. Naar mate het seizoen vorderde, kreeg met het porpoisingprobleem steeds verder onder controle en kon de weg naar voren ingezet worden. Als beloning won Russell de voorlaatste Grand Prix van het seizoen in Brazilië, waar Hamilton tweede werd.

Berg om te beklimmen

Het bood een hoop houvast richting de winter en de Duitse renstal leek met frisse moed toe te kunnen leven richting het nieuwe seizoen. Ook rondom de presentatie van de W14 klonken er veel positieve geluiden en Hamilton waarschuwde destijds Red Bull en Max Verstappen al oer de gemaakte stappen. Na de testdagen in Bahrein maakt men echter een pas op de plaats. Het gat naar Red Bull en Ferrari leek nog altijd aanzienlijk en zelfs Aston Martin lijkt een geduchte concurrent. "We realiseren ons dat we een flinke berg te beklimmen hebben. Iedereen blijft wel bij de les met het hoofd naar beneden en daar ben ik ontzettend trotst op", vertelt Hamilton na afloop van de testdagen tegenover Sky Sports.

Porpoising

De Britse coureur vervolgt: "We zijn nog steeds niet waar we willen zijn, maar het is wel een goede plek om van te beginnen." Het porpoisingprobleem lijkt inmiddels achter de rug, maar er ontbreekt nog wel de échte snelheid. "Het is natuurlijk een veel mooiere plek als we niet aan het stuiteren zijn, maar nu moeten we nog snelheid op de rechte lijn vinden. We moeten aan wat dingen werken. Het is nog steeds niet perfect en we kunnen de Red Bulls en Ferrari's nog steeds niet bijblijven. Maar wie weet waar we volgende week staan. We proberen positief te blijven", besluit Hamilton.