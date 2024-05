Red Bull slaat plank mis tijdens trainingen, Wolff zag vertrek Hamilton niet aankomen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vrijdag in Monaco zit erop en dat betekent dat er twee vrije trainingen zijn verreden. Ferrari zit er goed bij, maar vooral Red Bull Racing heeft het moeilijk in Monte Carlo. Ook kan het Oostenrijkse team goed nieuws melden, want Paul Monaghan lijkt te gaan verlengen. Ook maken de coureurs zich zorgen over het doelbewust veroorzaken van een mogelijke rode vlag. Dit is de GPFans Recap van 24 mei.

Moeizame trainingen voor Verstappen, Leclerc de snelste in Monaco

De eerste twee trainingen zitten erop en de voorlopige conclusie is dat Ferrari en dan met name Charles Leclerc de zaken goed voor elkaar heeft. Max Verstappen worstelde tijdens de openingsessies en onthult dat hij weinig verbeteringen verwacht. Lees hier hoe de eerste training verliep waarbij Lewis Hamilton bovenaan stond. Lees hier hoe de tweede training verliep die Charles Leclerc als snelste wist af te sluiten.

Wolff gaat in op afscheid Hamilton: "Hij zei dat hij zou blijven"

Mercedes-teambaas Toto Wolff moet in gesprek met The Independent erkennen dat hij toch wel een zure nasmaak aan de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari overhoudt. Zo staat de teambaas een transfer van één van zijn coureurs niet in de weg, maar is het vooral de manier waarop, wat Wolff steekt. "Hij zei dat hij zou blijven en besloot toen te gaan", zo opent Wolff. De hele verklaring van Toto Wolff lezen over hoe het gesprek met Lewis Hamilton ging? Klik hier!

'Red Bull krijgt positief nieuws: Chief Engineering Monaghan gaat verlengen'

Na het nieuws rondom het vertrek van Adrian Newey en al het gedoe rondom teambaas Christian Horner eerder dit jaar, lijkt Red Bull Racing nu ook het volgende positief nieuws in petto te hebben voor Max Verstappen, Sergio Pérez, de rest van het team en de fans. Motorsport.com weet vrijdag namelijk te melden dat Chief Engineering Paul Monaghan zijn contract bij Red Bull Racing gaat verlengen. Alles lezen over de verlenging van één van de kopstukken van het Oostenrijkse team? Klik hier!

Persvoorlichter onthult zeer opmerkelijke reden voor ontbreken Senna-shirt bij Verstappen

Max Verstappen droeg geen shirt van Ayrton Senna tijdens het eerbetoon voor de overleden Braziliaanse legende in Imola. Terwijl de coureurs en andere prominenten uit de F1 gehuld waren in een herdenkingsshirt van Senna, stond Verstappen er gewoon in zijn Red Bull-tenue tussen. Het deed de nodige stof opwaaien, maar de persvoorlichter van Sebastian Vettel geeft nu tekst en uitleg, al is deze uiterst twijfelachtig, zo zegt motorsportcommenator Rafaël Lopes. De verklaring van de persvoorlichter lezen? Klik hier!

Coureurs willen dat FIA rondetijd afpakt voor veroorzaken rode vlag: 'Weten dat het expres gebeurt'

De F1 Grand Prix van Monaco wordt aankomend verreden en, vanwege de krappe straten van Monte Carlo, is inhalen daar erg lastig. Dat maakt de kwalificatiesessie van aankomende zaterdag belangrijker dan ooit. Max Verstappen en collega's hopen dat de FIA ingrijpt als coureurs expres een gele of rode vlag veroorzaken. De oproep van de coureurs aan het adres van de FIA lezen? Klik hier!

Verstappen wijst naar grote problemen met RB20: "Dit is wel het slechtste scenario"

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is het weekend in Monaco niet begonnen zoals hij had gehoopt, maar wel zoals hij had verwacht. De RB20 komt in Monte Carlo niet zo lekker uit de verf en volgens de Limburger zijn er geen duidelijke oplossingen voor de hand. "Ik kan denk ik niet eens helemaal beschrijven wat er nu allemaal aan de hand is. Het is niet iets, wat ik niet had verwacht, maar dit is wel het slechtste scenario", opent Verstappen bij Sky Sports F1. De hele verklaring van de Nederlander lezen? Klik hier!

