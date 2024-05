Lewis Hamilton heeft de snelste tijd op zijn naam gezet in de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco in Monte Carlo. In zijn Mercedes wist hij een 1:12.169 te noteren, drie honderdsten sneller dan runner-up Oscar Piastri. De derde tijd was er voor de tweede Mercedes, die van George Russell. Max Verstappen deed geen run op de zachte band, maar klonk ook ontevreden over de auto en kwam daardoor niet verder dan de elfde tijd.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco ging onder droge omstandigheden van start, maar er werd al snel aan de coureurs gemeld dat er wel enige dreiging van regen in de lucht hing. De meeste auto's betraden de baan voor hun eerste runs op de harde band, terwijl een enkeling - waaronder Verstappen - ervoor koos te openen op de mediums. Al binnen een kwartier moest Gasly gedwongen weer naar binnen, want zijn engineer vertelde hem dat er een motorprobleem was geconstateerd dat onderzocht moest worden. De Fransman mocht kort daarna weer naar buiten, maar liet al vrij snel weten geen vermogen te hebben. De Alpine werd zodoende opnieuw teruggeroepen naar de pitbox.

Leclerc laat zich direct zien in Monaco

Halverwege de sessie was het Leclerc die de boventoon voerde. De thuisrijder zette op de harde band een 1:13.132 op de klokken, een tijd die Verstappen - rijdend op de mediums - niet wist te pareren. De Red Bull-coureur kwam ruim drie tienden tekort. Ook Sainz wist het tempo van zijn teamgenoot in de eerste helft van de training nog niet te evenaren. Ook hij bleef ruim drie tienden verwijderd van de snelste rondetijd. De eerste die wél in de buurt kwam van Leclerc, was verrassend genoeg Hamilton. In zijn Mercedes, die we tot dat moment nog nauwelijks gezien hadden, reed hij een ronde die op anderhalf tiende zat van die van Leclerc. Een stuk moeizamer verliep de oefensessie voor de teams van Stake-Sauber en Alpine, die zich in de onderste regionen bevonden en waarbij Gasly worstelde met een motorissue.

Hamilton en Mercedes tonen spierballen, McLaren ook sterk

Piastri was in het tweede gedeelte van de sessie de eerste die het ging proberen op de zachte band. Daarna volgden langzaam meer coureurs. Het leverde dan ook direct snellere tijden op. Piastri zette de toon met een 1:12.198, maar Mercedes kwam - met name via Russell - dicht in de buurt. Ook Leclerc slaagde hierin en hij deed dit nog op de mediums. Vervolgens zette Hamilton nog een keer aan en verbeterde hij de snelste tijd. Er ontwikkelde zich een interessante strijd tussen misschien wel vier teams. Het was echter wachten totdat ook Red Bull met de zachte band aan de slag ging, want pas dan kon de balans echt opgemaakt worden.

Rode vlag na incident met Zhou

Echter, voordat Red Bull dit kon doen, werd de rode vlag gezwaaid. Een kwartier voor het einde raakte Zhou de muur en hierdoor kwam er behoorlijk wat bodywork op de baan te liggen. Een gedeelte van dit bodywork kwam onder de auto terecht van Leclerc. Toen, met nog tien minuten op de klok, het circuit weer werd vrijgegeven, ging Verstappen niet op de zachte, maar op een nieuw setje mediums naar buiten. Een serieuze aanval van Red Bull bleef dus nog uit in de eerste vrije training.

Hamilton klokt snelste tijd in Monaco, Verstappen elfde

Uiteindelijk was de rondetijd van 1:12.169 van Hamilton de snelste van deze oefensessie. De Brit zal blij zijn weer eens een keer bovenaan een tijdenlijst te staan, al is het maar een vrije training. Verstappen kwam - mede door het ontbreken van een run op de softs - niet verder dan de elfde tijd en klonk ook erg ontevreden over de boordradio. Piastri werd tweede, gevolgd door Russell, Norris, Leclerc, Alonso, Stroll, Tsunoda en Ricciardo. Sainz maakte de top tien uiteindelijk compleet.

