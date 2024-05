We zitten om 22:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de zondagsrace op het Miami International Autodrome. De Grand Prix van Miami is de zesde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de derde maal gehouden worden in de staat Florida. Het is 27°C en zonnig met wat bewolking. Max Verstappen zal vanaf pole position vertrekken nadat hij het snelst was in de kwalificatie. Kan de coureur van Red Bull Racing de Ferrari's achter zich houden en zijn pole omzetten in een vijfde overwinning van het seizoen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

