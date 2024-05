De FIA heeft Esteban Ocon een tijdstraf van tien seconden en een strafpunt op zijn superlicentie opgelegd. De Alpine-coureur is schuldig bevonden aan een zogeheten unsafe release tijdens de sprintrace in Miami.

De stewards van de FIA hebben vooralsnog een druk weekend in Miami. Kevin Magnussen liep tegen de sprintrace tegen drie tijdstraffen aan die in totaal goed waren voor 35 seconden, Lewis Hamilton werd teruggezet in het eindklassement vanwege het te hard rijden in de pitstraat en verschillende coureurs kregen waarschuwingen en reprimandes vanwege begane overtredingen. Dat laatste geldt niet voor Esteban Ocon. Ook de Alpine-coureur is namelijk tien seconden teruggezet in het eindklassement. Daarnaast heeft hij inmiddels een strafpunt op zijn superlicentie bijgeschreven gekregen.

Unsafe release Esteban Ocon

Dit vanwege een zogeheten unsafe release in de pitstraat tijdens de sprintrace, waarbij hij contract maakte met de Ferrari van Charles Leclerc. Eerder kreeg hij al een tijdstraf van tien seconden, maar inmiddels is er dus ook een strafpunt bijgeschreven: "Op het videobewijs is te zien dat de coureur niet werd losgelaten door het team. Sterker nog, de video laat zien dat het teamlid hem probeert duidelijk te maken dat hij moet stoppen. Desalniettemin verliet de coureur zijn garage waarna de botsing plaatsvond", aldus de stewards. De tijdstraf maakte voor het resultaat van Ocon weinig uit. De Fransman kwam ruimschoots buiten de punten over de streep.

