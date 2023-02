Remy Ramjiawan

Daar waar Nyck de Vries bezig is aan de middagsessie van de eerste testdag, heeft Yuki Tsunoda zich positief uitgelaten over de ochtendsessie met de AT04. De wagen is volgens de Japanner op enkele vlakken verbeterd ten opzichte van vorig jaar, maar het team is nog wel zoekende.

Met de AT04 zullen Tsunoda en De Vries ervoor moeten zorgen dat AlphaTauri in 2023 niet weer op de negende plek in het klassement zal eindigen. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft de eerste meters inmiddels al achter de rug zitten en Tsunoda is gematigd positief en dat betekent ook goed nieuws voor De Vries. Bij Motorsport.com gaat de Japanner in op zijn testsessie.

Balans zoeken

"Vooral in de snelle bochten voelt de auto een stuk beter. Het glijden in high-speed was een van de beperkingen met de vorige auto. Daar hebben we zeker een stap gemaakt", zo legt Tsunoda uit. Maar volgens de 22-jarige coureur is het team nog wel naar een oplossing aan het zoeken voor de langzamere bochten. "Daar zoeken we naar balans en een manier om de auto te verbeteren. De auto is nog niet heel constant, maar het is nog vroeg", zo blikt Tsunoda terug op zijn sessie.

'Feedback van De Vries is waardevol'

De Vries is inmiddels een paar maanden in dienst bij AlphaTauri en Tsunoda ziet de meerwaarde in zijn teamgenoot. "Ik heb nu een paar dagen met hem gewerkt en hij heeft enorm veel ervaring, zeker zijn feedback richting het team en wat hij na de runs zegt is heel waardevol", zo spreekt hij vol lof uit. Daarnaast neemt De Vries veel ervaring uit andere raceklassen mee en dat merkt Tsunoda. "Het is indrukwekkend wat hij in een paar dagen heeft laten zien, daar leer ik zeker van. We hebben uiteraard nog niet samen gereden, maar de feedback is goed. Ik denk dat hij het team zeker een stap verder kan helpen", aldus de AlphaTauri-coureur.

