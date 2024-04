In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag veroverde Max Verstappen in China zowel de overwinning tijdens de Sprintrace en, na lange discussie over de geldigheid van de uitslag na een protest van Aston Martin, ook pole position voor de Grand Prix van China, liet Lewis Hamilton weten waarom hij niet vocht met Verstappen tijdens de Sprintrace, maakte de Brit ook even een rondje langs de RB20 van de Nederlander en ging het interview met Verstappen na de sessies compleet fout. Dit is de GPFans Recap van 20 april.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wint Sprintrace en schrijft pole position op zijn naam in China

De zaterdag in China verliep voor Max Verstappen probleemloos en erg succesvol. Eerst won de Nederlander de Sprintrace op het circuit in Shanghai door Fernando Alonso en Lewis Hamilton in te halen en vervolgens dertien seconden weg te rijden. Later op de dag veroverde hij ook zijn vijfde pole position van het seizoen en is hij nog steeds ongeslagen tijdens de kwalificaties. Samenvatting van de Sprintrace lezen? Klik hier! Samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van China lezen? Klik hier!

Hamilton onthult na Sprint in China: 'Dít is waarom ik niet vocht met Verstappen'

Lewis Hamilton heeft zich waarschijnlijk lang niet zo gelukkig gevoeld als afgelopen zaterdag toen hij tijdens de Sprintrace voor de Grand Prix van China plots enige tijd aan de leiding reed. De Mercedes-coureur passeerde Lando Norris bij de start, maar zag een paar rondjes later hoe Max Verstappen in zijn spiegels opdook. Hamilton besloot zijn rivaal geen strobreed in de weg te leggen en onthult na afloop waarom. Meer lezen over waarom Hamilton besloot Verstappen erlangs te laten? Klik hier!

Aston Martin tekent protest aan tegen uitslag kwalificatie: FIA wijst protest af

Na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van China was het lang onduidelijk of de uitslag wel geldig was. Aston Martin had namelijk een protest ingediend, omdat ze van mening waren dat Carlos Sainz na zijn rode vlag in Q2 niet meer mee had mogen doen aan de sessie. Na meer dan een minuut kreeg de Spanjaard weer zijn auto aan de praat, volgens de FIA volgens de regels. Dit omdat er niet snel genoeg Marshall in de buurt waren en Sainz daardoor de tijd kreeg. Het protest zelf van Aston Martin lezen? Klik hier! De uitleg van de FIA lezen waarom het protest van Aston Martin werd afgewezen? Klik hier!

Viaplay over gevecht om uitzendrechten F1: "Veel mensen vinden er wat van"

Roger Lodewick heeft iets meer dan drie maanden als CEO van Viaplay Nederland achter de rug. In de tussentijd is er veel gebeurd, zoals de prijsverhoging, Viaplay TV en de onderhandelingen over de uitzendrechten van F1 in Nederland voor 2025 en daarna. Op dat laatste gaat Lodewick nu namens Viaplay voor het eerst in. Meer lezen over wat Viaplay over de uitzendrechten van F1 te zeggen heeft? Klik hier!

Lewis Hamilton bracht bezoekje aan RB20 van Max Verstappen in China

Lewis Hamilton kende een wisselvallige zaterdag in China en kreeg de kans om de RB20 van dichtbij te mogen analyseren. De Brit heeft in China een onaangekondigd bezoekje gebracht aan de Red Bull van Max Verstappen. Na afloop van de Sprintrace was de zevenvoudig wereldkampioen te vinden rondom de RB20 van de drievoudig wereldkampioen, die met een grote voorsprong (+13 seconden) de korte race wist te willen. Meer lezen over hoe en waarom Hamilton even langs besloot te gaan bij de RB20 van Verstappen? Klik hier!

Technisch malheur bij interview Verstappen na Sprint: "Van kwaad tot erger"

Max Verstappen won de F1 Sprint voor de Grand Prix van China en mocht zich daarom na afloop melden op de grid voor de traditionele top drie interviews. Echter, de Formule 1 kreeg te maken met technisch falen toen Verstappen het woord nam. Zelfs een tussentijdse microfoonwissel kon de problemen niet verhelpen. "Van kwaad tot erger", zo klonk het uit de commentaarpositie van Nelson Valkenburg. Meer lezen over wat er allemaal mis bleek te gaan tijdens het interview met Verstappen? Klik hier!

Gerelateerd