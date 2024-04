Max Verstappen heeft de concurrentie verpulvert tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China. De Nederlander was oppermachtig en wist teamgenoot Sergio Pérez ruimschoots voor te blijven. Fernando Alonso werd derde. Carlos Sainz veroorzaakte een rode vlag en Lewis Hamilton werd uitgeschakeld in Q1.

De kwalificatie vandaag ging in tegenstelling tot gisteren onder droge omstandigheden van start. Met het oog op de Grand Prix van morgen gingen de coureurs er eens goed voor zitten om een snelle tijd op het bord te zetten. Alonso was de eerste die een serieus snelle run wist neer te zetten. Verstappen kon deze tijd niet evenaren, maar dit lukte Piastri en Sainz wel. Vervolgens was het de beurt aan Pérez, die zijn eerste run moest afbreken wegens een momentje met Albon. De Mexicaan had zodoende nog geen tijd op de klokken staan. Ook Norris en Hamilton moesten van de topteams nog aan de bak, want zij bevonden zich aan de onderkant van de tijdenlijst.

Q1: Hamilton teleurstellend, ook thuisrijder Zhou redt het niet

Ondanks een foutje, wist Pérez zich met de hakken over de sloot wel veilig te rijden. Ditzelfde lukte ook Norris, want hij schoot naar de bovenkant van de tijdenlijst. Hamilton slaagde er echter niet in de laatste vijftien te bereiken. De Brit kwalificeerde zich uiterst teleurstellend als achttiende en moest Q2 vanzelfsprekend aan zich voorbij laten gaan. Ook thuisrijder Zhou wist het helaas niet te halen. Datzelfde gold uiteindelijk ook voor Magnussen, Tsunoda en Sargeant. Laatstgenoemde kende ook nog een flinke spin, wat uiteindelijk resulteerde in een kortstondige gele vlag.

Q2: Rode vlag na crash Sainz

In het tweede gedeelte van de kwalificatie namen de coureurs de tijd voordat ze naar buiten gingen. Toen dat eenmaal gebeurde ging het al vrij snel mis bij Sainz. Vlak nadat Verstappen de snelste tijd liet noteren, ging de Spanjaard te wijd in de laatste bocht, waardoor hij in de muur klapte. Het leverde een rode vlag op, maar Sainz slaagde er wel in z'n auto terug te rijden naar de pitstraat. Hierdoor kon zijn team de bolide repareren en kreeg Sainz een tweede kans om zich alsnog met een snelle tijd richting Q3 te rijden.

Verstappen zette met een 1:33.794 de benchmark neer in Q2 op het moment dat Ricciardo, Albon, Gasly, Ocon en Sainz zich in de gevarenzone bevonden. Sainz wist zich er uiteindelijk eenvoudig uit te rijden. Dit ging uiteindelijk ten koste van Stroll, die samen met bovengenoemden niet doorging naar de laatste kwalificatiesessie. Bottas in zijn Sauber en Hülkenberg in zijn Haas wisten het wél te redden tot de top tien.

Q3: Verstappen oppermachtig naar pole

Na de eerste run in Q3 legde Verstappen de lat hoog door een 1:33.977 te noteren. Alonso bleef steken op vier tienden van deze tijd, maar ging wel naar de tweede plaats, gevolgd door Pérez. De beide McLaren's en Ferrari's kwamen er in de eerste run nog niet aan te pas. Een tweede poging bleef dan ook niet uit. De concurrentie deed het vervolgens stukken beter, maar dat deed ook Verstappen. De Nederlander snoepte nog wat van z'n eigen tijd af en ging ervandoor met pole position. Hij bleef teamgenoot Pérez voor. Aston Martin-coureur Alonso werd derde. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Russell, Hülkenberg en Bottas.

