Carlos Sainz veroorzaakte zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China een rode vlag-situatie na een hachelijk moment op het rechte stuk. Hij kon zijn tocht en doorstoten naar Q3, maar dat lijkt niet helemaal volgens de regels te zijn gegaan. Aston Martin heeft een officieel protest aangetekend.

Zaterdagochtend gingen we om 09:00 uur Nederlandse tijd van start met de kwalificatie voor de Grand Prix van China en tijdens de drie sessies viel er genoeg te beleven op het Shanghai International Circuit. Eén van die momenten kwam op naam van Sainz tijdens Q2. De Ferrari-coureur verloor de controle over zijn rode bolide op het rechte stuk en belandde tegen de muur, waardoor hij zijn voorvleugel verloor en zorgde voor een rode vlag-situatie. Vervolgens kon hij nog wel terugrijden naar de pitstraat voor een nieuwe voorvleugel en nam hij weer deel aan de sessie.

Artikel gaat verder onder video

Duidelijke regel niet nageleefd

Hij wist door te stoten naar Q3 en reed daar uiteindelijk de vijfde tijd op de klokken. Aston Martin heeft echter weten te ontdekken dat de Madrileen überhaupt niet meer mee had mogen doen aan het restant van de kwalificatie. De formatie van Mike Krack hamert op een overtreding van artikel 39.6 van de Sporting Regulations en daar lijken ze inderdaad gelijk in te hebben: "Elke coureur die met zijn auto stopt op het circuit tijdens een kwalificatiesessie of sprint shootout, heeft geen toestemming om deel te nemen aan de rest van de sessie", zo leest het artikel. Het is overduidelijk dat het in dit geval wél gebeurd is, waardoor we nu met een probleem lijken te kampen qua uitslag. Om 18:00 uur lokale tijd wordt er bij de stewards gesproken over het geval, maar het lijkt klip en klaar dat er fors geblunderd is met het naleven van de regels en de uitslag van de kwalificatie dus een deuk lijkt op te gaan lopen. Het is overigens niet gek dat nota bene Aston Martin met het protest op de proppen komt: Lance Stroll werd elfde tijdens Q2 en liep zodoende zijn kans op Q3 en een betere kwalificatie zo mis.

Gerelateerd