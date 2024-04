De FIA heeft zich uitgesproken over het protest dat Aston Martin na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van China had ingediend. Carlos Sainz kwam tot stilstand tijdens Q2 en veroorzaakte een rode vlag, waardoor hij volgens de regels niet meer in actie zou mogen komen. De FIA heeft gekeken naar de situatie en heeft een beslissing genomen.

Sainz ging bij het uitkomen van de laatste bocht op het circuit in Shanghai iets te ver buiten de baan en kwam op de gravel terecht. Daardoor verloor hij de controle over het stuur en botste hij tegen de muur aan op het rechte stuk. Er was vooral schade aan de voorvleugel, terwijl de auto zelf stil bleef staan. Dit duurde een tijdje, waarna de FIA besloot een rode vlag in te zetten. Na iets meer dan een minuut kreeg Sainz zijn Ferrari echter weer aan de praat en reed hij weg. De Spanjaard reed vervolgens Q2 uit, waardoor hij in Q3 kwam en uiteindelijk zondag als zevende zou starten als de uitslag van de kwalificatie in stand werd gehouden.

Protest Aston Martin

Aston Martin kwam vervolgens met een protest, omdat volgens de regels van de FIA de auto niet meer in actie zou mogen komen tijdens een kwalificatie als hij tot stilstand kwam. De vraag was: geldt deze regel ook als de auto, nadat de bolide tot stilstand is gekomen, toch weer op gang wordt getrokken? Het was voor Aston Martin reden genoeg om een protest in te dienen, vooral ook omdat Lance Stroll hierdoor op P11 uit zou komen en Q3 had gehaald als Sainz in Q2 niet meer mee had mogen doen. De FIA heeft besloten dat de uitslag van de kwalificatie blijft staan en dat Sainz volgens de regels weer mee mocht doen aan Q2. Dit is volgens de FIA omdat er niet genoeg hulp was rondom de baan tijdens de crash van Sainz. Daardoor kreeg de Spanjaard de tijd om zijn auto weer aan de praat te krijgen en ontstond er een aparte situatie. Het protest van Aston Martin is dus afgewezen. Sainz blijft P7, Stroll P11.

