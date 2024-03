'Horner in gesprek met Alonso over stoeltje', Red Bull ziet 'nummer één monteur' vertrekken | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Topmannen van Red Bull zijn in Dubai in gesprek gegaan met de Thaise aandeelhouder van de energydrankfabrikant. De machtspositie van teambaas Christian Horner zou hier juist versterkt zijn geworden. Horner zou zich vervolgens hebben beziggehouden met de rijdersbezetting van Red Bull, een taak die Helmut Marko normaal gesproken op zich neemt, en heeft naar verluidt een gesprek gevoerd met Fernando Alonso. Bij het zusterteam van Red Bull, Visa Cash App RB, hangt een vraagteken boven de toekomst van Daniel Ricciardo, maar de Honeybadger laat zich daar niet door afleiden. Verder heeft de nummer één monteur van Red Bull in het jaar dat Max Verstappen voor het eerst kampioen werd, besloten het team te verlaten. De Formule 1-eigenaren maken zich ondertussen op voor een overname van de MotoGP en Williams geeft een update over het beschadigde chassis van Alexander Albon.

AMuS: 'Positie van Horner is sterker: teambaas mikt op volledige macht binnen Red Bull'

De Red Bull Racing-soap lijkt langzaam maar zeker in wat rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen, maar helemaal afgelopen is het nog zeker niet. In Australië ging het eindelijk het hele weekend weer wat meer over de prestaties op de baan, maar op de achtergrond lijkt de interne machtsstrijd binnen het team nog altijd voort te zetten. Na de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner leek het er even op dat de positie van hem als teambaas zwaar aan het wankelen was, maar na een gesprek met de Thaise eigenaars in Dubai is het volgens Auto, Motor und Sport juist zo dat Horner veel steviger in het zadel zit. En daarmee is het verhaal nog niet compleet. Lees hier het hele artikel over de situatie rondom Horner.

'Formule 1-eigenaren nemen MotoGP over voor miljardenbedrag'

Het heeft er alle schijn van dat Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, het wereldkampioenschap MotoGP over gaat nemen. The Financial Times bracht naar buiten dat de overname als 'zo goed als rond' kon worden beschouwd. Het Amerikaanse concern zou maar liefst vier miljard dollar aftikken om de hoogste klasse in het motorracen aan haar portfolio toe te kunnen voegen. Een officiële aankondiging laat nog op zich wachten, maar verschillende media melden dat het nieuws voor 14 april naar buiten zal worden gebracht. Op die datum wordt de Grand Prix van de Verenigde Staten in de MotoGP verreden. Lees hier het hele artikel over de verkoop van de MotoGP.

Ricciardo laat zich niet afleiden door gespeculeer in de media over vroegtijdige exit

Daniel Ricciardo vertelt dat hij zich niet laat afleiden door de geluiden die klinken in de media. De Visa Cash App RB-coureur kent een slechte start van het seizoen, en al na drie races wordt er gespeculeerd over een mogelijk ontslag. Als dat gebeurt, dan wordt hij mogelijk vervangen door Liam Lawson. "Ik begon aan dit weekend met het oprechte geloof dat we een heel, heel goed weekend zouden hebben," doelt Ricciardo op de Grand Prix van Australië, geciteerd door Motorsport.com. "Wat betreft de geluiden, mensen zeggen tegen mij dat er in de media wordt gezegd: 'Oh, dit en dat is gezegd.' Het is de eerste keer dat ik het hoor. Ik bedoel het niet respectloos naar jullie toe, maar ik weet dat ik in een soort proces zit op het moment en ik moet mij op mijzelf focussen." Lees hier het hele artikel over Ricciardo bij Visa Cash App RB.

Williams geeft update over chassis: 'Staan er goed voor om twee auto's in Japan te hebben'

De Grand Prix van Australië had een veld van slechts 19 auto's, nadat Alexander Albon een chassis van Williams zwaar beschadigd had. James Vowles geeft een update over de werkzaamheden bij het Britse team om het chassis weer in goede staat te krijgen. "We staan er goed voor om het chassis vroeg genoeg voor Suzuka weer in gebruik te kunnen nemen," vertelde de teambaas. "Zelfs in Melbourne al hadden we foto's gemaakt en gebruikten we een techniek genaamd NDO, wat staat voor niet-destructief onderzoek. Daardoor konden we volledig begrijpen hoe groot de schade was en wat we moesten doen. En die voorbereiding was erg belangrijk. Dat betekende dat het werk die maandagochtend om 2 uur meteen kon beginnen." Of het team twee auto's klaar heeft voor de Grand Prix van Japan is iets waar hij wel vertrouwen in heeft, maar niet écht 100% zeker van is. "In Suzuka zullen we twee auto's hebben, mits we niet op al teveel problemen stuiten." Lees hier het hele artikel over de werkzaamheden bij Williams.

'Horner voerde serieus gesprek met Alonso over stoeltje bij Red Bull Racing in 2025'

Fernando Alonso en Christian Horner zouden een "serieus gesprek" gevoerd hebben over een stoeltje bij Red Bull Racing vanaf 2025. De Red Bull-teambaas gaat hierin voorbij aan Dr. Helmut Marko, die normaliter de coureurssamenstelling voor zijn rekening neemt. Horner neemt het heft in eigen handen en is op eigen initiatief gaan praten met de tweevoudig wereldkampioen, zo meldt Telegraaf-journalist Erik van Haren in de Formule 1-podcast: "Ik heb begrepen - van meerdere kanten - dat Horner al een serieus gesprek heeft gevoerd met Alonso. Wat daar het interessante aan is, is dat normaal gesproken natuurlijk Helmut Marko die gesprekken gewoon voert." Lees hier het hele artikel over Horner en Alonso.

Stevenson sluit hoofdstuk Red Bull af: "Heb een fantastische achttien jaar erop zitten"

Één van de mannen die Red Bull Racing heeft zien opgroeien van rebelse renstal tot toonaangevend topteam, Lee Stevenson, heeft zijn laatste dag bij het Oostenrijkse team erop zitten. "Ik wilde iedereen even laten weten dat ik vanaf nu geen posts meer zal delen van mij bij Red Bull, want vandaag is mijn allerlaatste dag. Ik heb een fantastische achttien jaar erop zitten. De dingen die ik samen met dit team heb kunnen bereiken, zijn ongelooflijk. Vanaf de RB02 tot aan de RB16B, het was een fantastisch avontuur," zo legde hij uit op Instagram. Stevenson was de nummer één monteur van de energydrankfabrikant in het seizoen waarin Max Verstappen zijn eerste wereldtitel pakte. Lees hier het hele artikel over het vertrek van de monteur van Red Bull.

