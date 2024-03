Daniel Ricciardo vertelt dat hij zich niet laat afleiden door de geluiden die klinken in de media. De Visa Cash App RB-coureur kent een slechte start van het seizoen, en al na drie races wordt er gespeculeerd over een mogelijk ontslag.

Red Bull gaf Daniel Ricciardo eind 2023 de voorkeur boven Liam Lawson, om dit seizoen bij het zusterteam plaats te nemen naast Yuki Tsunoda. Ricciardo maakte afgelopen jaar tijdens de Grand Prix van Hongarije zijn rentree in de sport als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries, maar zijn tweede stint in de sport leek van korte duur toen Lawson op zijn beurt indruk maakte. De Nieuw-Zeelander verving Ricciardo tijdens een paar raceweekenden, nadat hij een botbreuk in zijn hand opliep tijdens een vrije training in Zandvoort.

Geruchten over toekomst

Uiteindelijk besloten Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en topman Helmut Marko om de 34-jarige coureur een fulltime-contract te geven voor 2024, maar al na drie races wordt er gespeculeerd over de toekomst van Ricciardo. De man uit Perth kent een slechte start van het seizoen en moet het vooralsnog afleggen tegen zijn jongere teammaat. In de media wordt zodoende beweerd dat Ricciardo van Marko tot het raceweekend in Miami heeft gekregen om beter voor de dag te komen, en dat anders Lawson zijn zitje over zal nemen. Dit is vanuit het Red Bull-kamp inmiddels ontkracht, en ook Ricciardo laat zich er niet door afleiden.

Ricciardo luistert niet naar geluiden

"Ik begon aan dit weekend met het oprechte geloof dat we een heel, heel goed weekend zouden hebben", doelt Ricciardo op het raceweekend in Australië, geciteerd door Motorsport.com. "Wat betreft de geluiden, mensen zeggen tegen mij dat er in de media wordt gezegd: 'Oh, dit en dat is gezegd.' Het is de eerste keer dat ik het hoor. Ik bedoel het niet respectloos naar jullie toe, maar ik weet dat ik in een soort proces zit op het moment en ik moet mij op mijzelf focussen. Als ik de geluiden binnenlaat, gaat dat mij afleiden van het pad waar ik op zit. Ik heb niets van de negatieve dingen binnengelaten", klinkt het.

