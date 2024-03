De Formule 1 Grand Prix van Australië had een veld van slechts 19 auto's, nadat Alexander Albon een chassis van Williams zwaar beschadigd was. Teambaas James Vowles geeft een update over de werkzaamheden bij het Britse team om het chassis weer in goede staat te krijgen.

Tijdens de eerste trainingssessie op het Albert Park Circuit ging Albon te hard over de kerbs door bocht 6 met als gevolg dat hij tegen de muur rechts én links hard crashte. Het chassis, de Mercedes-power unit en de versnellingsbak van zijn FW46-bolide waren allemaal beschadigd. Williams had al vertraging opgelopen met haar reservechassis en had deze daarom niet meegenomen naar Melbourne. De renstal maakte het lastige besluit om Logan Sargeant aan de kant te zetten en Albon, waarvan werd gedacht dat hij meer kans zou maken op punten, in de auto van de Amerikaan te laten rijden. Albon zou als elfde over de streep komen in de Australische Grand Prix. Williams heeft het werk aan het reservechassis stil moeten leggen om het originele chassis van Albon op tijd voor de wedstrijd in Japan gerepareerd te hebben. Ze zullen dus sowieso geen drie auto's bij zich hebben op Suzuka, toevallig een circuit waar Sargeant vorig jaar in de kwalificatie een chassis afschreef.

Niet-destructief onderzoek

"Ik heb er vertrouwen in dat we ertoe in staat zijn het chassis te repareren," liet Vowles aan de media weten vanaf het Williams-hoofdkwartier. "We hadden maatregelen genomen om er zeker van te zijn dat het chassis hier [in de fabriek van Grove] vroeg op de maandagochtend terug zou zijn, en volgens mij arriveerde het om 2 uur 's nachts. Er stonden al crews klaar in het gebouw en die zijn aan het werk gegaan om alles van de auto af te halen en te beginnen aan de reparaties."

"We staan er goed voor om het chassis vroeg genoeg voor Suzuka weer in gebruik te kunnen nemen," vervolgde de teambaas. "Zelfs in Melbourne al hadden we foto's gemaakt en gebruikten we een techniek genaamd NDO, wat staat voor niet-destructief onderzoek. Daardoor konden we volledig begrijpen hoe groot de schade was en wat we moesten doen. En die voorbereiding was erg belangrijk. Dat betekende dat het werk die maandagochtend om 2 uur meteen kon beginnen." Of het team twee auto's klaar heeft voor de Grand Prix van Japan is iets waar hij wel vertrouwen in heeft, maar niet écht 100% zeker van is. "In Suzuka zullen we twee auto's hebben, mits we niet op al teveel problemen stuiten."

