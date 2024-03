De F1 Grand Prix van Australië van afgelopen zondag doorbrak een trend die tijdens de twee races in Bahrein en Saoedi-Arabië was ingezet. Carlos Sainz won de race in Melbourne, maar wat opviel was de race pace van Red Bull Racing.

Max Verstappen begon als favoriet vanaf P1 aan de race in Melbourne, maar al snel begon het geloof van de andere coureurs toe te nemen. Dit was omdat Verstappen na een paar rondjes op moest geven dankzij problemen met een remblok. Sainz profiteerde hier uiteindelijk van, net zoals hij vorig jaar in Singapore profiteerde van een minder weekend van Red Bull Racing. Charles Leclerc werd tweede achter Sainz, terwijl Lando Norris en Oscar Piastri het moesten doen met P3 en P4.

Artikel gaat verder onder video

Race pace Australië

Als er naar de race pace in Australië wordt gekeken, blijkt dat Ferrari en McLaren de beste teams waren. McLaren was 0.1 seconden langzamer dan Ferrari, wat verklaart waarom Norris en Piastri het gat naar Sainz en Leclerc niet konden dichten. Op P3 vinden we Red Bull, dat 0.54 seconden langzamer was dan Ferrari. Dit is deels door het feit dat Verstappen maar drie rondjes reed en Sergio Perez een probleem had met zijn auto dankzij een tear-off onder zijn auto te verklaren. Dan was het team waarschijnlijk gelijkwaardig, maar waarschijnlijk net wat langzamer dan Ferrari en McLaren geweest op basis van de uitspraken van de drie teams na de race. Dit was in Bahrein en Saoedi-Arabië niet het geval. De vraag is nu of dit, zoals Singapore vorig jaar, een uitzondering was of niet.

Mercedes zat met 0.61 seconden gemiddeld van Ferrari niet zo ver van Red Bull af, terwijl het gat daarna wel groot is. Aston Martin (0.88 seconden) moest weer eens leven met het zijn van het vijfde team op de grid, terwijl Visa Cash App RB gemiddeld het snelste team van het middenveld was (1.1 seconden gemiddeld van Ferrari). Stake F1 Team, dat vooral dankzij fouten in de pitstraat een resultaat kon vergeten, bleek daarna gemiddeld het snelste team te zijn op 1.26 seconden van Ferrari. Haas (1.34 seconden), Williams (1.35 seconden) en Alpine (1.45 seconden) vormden de achterhoede, waardoor het vooral duidelijk is dat Haas heeft geprofiteerd van de mindere dag van Daniel Ricciardo, de fouten van Stake F1 Team en de uitvalbeurten van Verstappen en de twee coureurs van Mercedes.

Race pace #AustralianGP



-Ferrari wins, but McLaren not far away

-Perez with no pace and huge tyre degradation

-Russell's long 2nd stint hid true Mercedes pace a bit

-Long stops prevent Sauber from chance to score points



Data from #PACETEQ#F1 pic.twitter.com/q7Pq5yC4n0 — Kevin Hermann (@KevinH_F1) March 24, 2024

Gerelateerd