Alles wat je moet weten over het NASCAR-seizoen 2023

Lars Leeftink

Zondag 19 februari 2023 14:54 - Laatste update: 15:00

Een paar weken geleden werd het NASCAR-seizoen onofficieel geopend met de Busch Light Clash in Los Angeles, maar zondag begint het seizoen echt met de Daytona 500. Het belooft een mooi seizoen te worden. Wij focussen ons hier op de Cup Series, aangezien dit de grootste racing series van NASCAR is.

Joey Logano bleek in 2022 het hoogste aantal punten te scoren, met 5040 punten. Ross Chastain, Christopher Bell en Chase Elliott eindigden ook met meer dan 5000 punten, maar moesten dus wel genoegen nemen met de tweede, derde en vierde plaats. Logano zou in de playoffs uiteindelijk winnen, voor de drie andere coureurs. Dit seizoen gaat het wederom een mooi seizoen worden. Een preview.

Kalender

Het reguliere seizoen van NASCAR loopt tot 26 augustus, wanneer de Coke Zero Sugar 400 op het programma staat. Voor elke race moet een coureur zich eerst kwalificeren, waarna hij punten krijgt voor de race die volgt. Zestien coureurs gaan vervolgens naar de playoffs. De playoffs bestaan uit de round of 16 (3, 10 en 16 september), Round of 12 (24 september, 1 en 8 oktober), en de round of 8 (15, 22 en 29 oktober). Daarna wordt op 5 november het seizoen afgesloten met de NASCAR Cup Series Championship 4 in Phoenix met 312 rondjes. In deze race rijden de laatste vier coureurs die overgebleven zijn voor de titel. In totaal zijn er 26 verschillende circuits waar op geracet gaat worden.

Teams

Qua leveranciers is het vrij eenvoudig, want dat zijn maar drie partijen: Ford (Mustang), Toyota (Camry) en Chevroles (Camaro). Bij de teams wordt het wat minder eenvoudig. 23Xi Racing, Front Row Motorsports, Hendrick Motorsports, Joe Gibbs Racing, JTG Daugherty Racing, Kaulig Racing, LEGACY Motor Club, Live Fast Motorsports, RFK Racing, Richard Childress Racing, Rich Ware Racing, Spire Motorsports, Stewart-Haas Racing, Team Penske, Trackhouse Racing en Wood Brothers Racing zijn de namen van de teams. Veel van deze teams rijden met meerdere coureurs mee. Zo hebben Hendrick Motorsports, Stewart-Haas Racing en Joe Gibbs Racing zelfs vier coureurs, terwijl Team Penske er drie heeft. Twee coureurs komt echter het meeste voor. Alleen Wood Brothers Racing en JTG Daugherty Racing zijn actief met één coureur.

Coureurs

Er zullen in 2023 flink wat coureurs meedoen in NASCAR. Kyle Larson, Chase Elliott, Williams Byron en Alex Bowman (Hendrick Motorsports), Denny Hamlin, Martin Treux Jr, Christoper Bell en Ty Gibbs (Joe Gibs Racing) en Aric Almriola, Chase Briscoe, Ryan Preece en Kevin Harvick (Stewart-Haas Racing) zijn onderdeel van de grootste teams, terwijl Team Penske bestaat uit kampioen Joey Logano, Ryan Blaney en Austin Cindric.

Dan zijn er veel teams die twee coureurs hebben voor 2023. Ross Chaistain en Daniel Suarez (Trackhouse Racing), Corey LaJoie en Cody Ware (Spire Motorsports), Ryley Herbert/JJ Yeley en Cody Ware (Rick Ware Racing), Austin Dillon en Kyle Busch (Richard Childress Racing), Brad Keselowksi en Chris Buescher (RFK Racing), Noah Gragson en Erik Jones (LEGACY Motor Club), AJ Allmendinger en Justin Haley (Kaulig Racing), Michael McDowell en Todd Gillilnd/Zane Smith (Front Row Motorsports) en Tyler Reddick en Bubba Wallace (23XI Racing) zijn ook coureurs die in 2023 een poging gaan wagen kampioen te worden in de Cup Series. Ricky Stenhouse Jr (JTG Daugherty Racing) en Harrison Burton (Wood Brothers Racing) zullen het solo gaan doen. Daarnaast zijn er ook nog open entries, zoals bijvoorbeeld Conor Daly (teamgenoot van Rinus VeeKay in IndyCar) die niet alle races zullen rijden.

TV

In Nederland is NASCAR net zoals voorgaande jaren prima te volgen. Dit is dankzij Ziggo Sport, dat de rechten heeft en de races (met Nederlands commentaar) gaat uitzenden. Dit zal vaak zijn op Ziggo Sport Racing, maar daar waar mogelijk ook op het open kanaal van Ziggo Sport.

