Het NASCAR-seizoen 2023 is begonnen. De Busch Clash werd verreden in het Los Angeles Coliseum om het NASCAR-seizoen te openen, waarbij Martin Truex Jr van Joe Gibbs Racing de race won.

De race is officieel geen onderdeel van het seizoen omdat er geen punten worden vergeven, waardoor het binnen de klasse wordt beschouwd als een preseason race. De race zelf was behoorlijk spectaculair, met meerdere wisselingen aan de leiding gedurende de 150 korte rondjes op het circuit. Teamgenoten Austin Dillon en Kyle Busch van Richard Childress Racing kwamen ook op het podium terecht. Voor en na de race was er zelfs muzikaal entertainment van onder meer Whiz Kalifa waar het volgepakte stadion van kon genieten.

Daniel Suárez

De Mexicaanse rookie, die deel uitmaakt van het Trackhouse Racing Team, beleefde een vrij bescheiden debuut en eindigde op de negentiende plaats in zijn voertuig van Chevrolet. De volgende race voor de Mexicaan en de rest van de coureurs in de competitie is op 19 februari wanneer de Daytona 500 wordt verreden op het legendarische Amerikaanse circuit. Het seizoen in de NASCAR Cup Series zal zondag 6 november ten einde komen met de Championship race in Phoenix. Er doen geen Nederlanders mee in de raceklasse. Na de Dakar Rally, de Formule E en de 24 uur van Daytona is NASCAR de volgende raceklasse waar ze aan het seizoen 2023 zijn begonnen.

