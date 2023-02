Remy Ramjiawan

Zondag 19 februari 2023 07:09

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer is erop gebrand om aan Oscar Piastri te laten zien dat hij fout zat met zijn transfer naar McLaren. Het Franse team wil de jacht inzetten op de topteams en heeft als rijdersduo Esteban Ocon en Pierre Gasly.

De Australische Piastri werd vorig jaar tijdens de zomerstop door Alpine geselecteerd om Aston Martin-aanwinst Fernando Alonso te vervangen, maar de voormalige Formule 2-kampioen ontkende op sensationele wijze dat er een contract was getekend. Later bleek dat Piastri, die bij Alpine reservecoureur was, al een contract had met McLaren en toen de Contract Recognition Board in het voordeel van de in Woking gevestigde renstal uitviel, werd de overstap bevestigd. Alpine moest dus op zoek naar Gasly om naast Ocon een Frans team te vormen.

Artikel gaat verder onder video

Waterdicht contract

Jack Doohan wordt reservecoureur en op de vraag hoe het team een herhaling van het geval Piastri kan voorkomen, vertelde Szafnauer aan Fox Sports in Australië: "Je moet ten eerste een ijzersterk contract hebben, maar ten tweede moet je het team aantrekkelijk maken", zei hij. "Ik denk dat we dat zijn en daarom wil Jack deel uitmaken van ons team."

'Piastri heeft verkeerde keuze gemaakt'

Toch wijst de teambaas ook naar het nodige werk dat nog moet worden verzet. "We moeten gewoon competitiever worden, hard werken, prestaties aan de auto toevoegen en het goed doen op de baan", zo luidt de missie. Dat hij dit seizoen zonder Piastri aan zijn zijde staat, steekt de teambaas nog steeds. Szafnauer wil dan ook het tegendeel aan de Australiër gaan bewijzen: "Ik wens Oscar veel succes, maar ik denk dat het aan ons is om te bewijzen dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)