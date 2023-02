Remy Ramjiawan

Zaterdag 18 februari 2023 20:14

De 27-jarige Pierre Gasly gaat bij Alpine beginnen aan zijn zevende seizoen in de Formule 1. De Fransman is overgekomen van AlphaTauri en zal voor het eerst uitkomen voor een team buiten de Red Bull-familie om.

Gasly zat de afgelopen jaren bij AlphaTauri op een dood spoor. Hoewel hij door had kunnen racen voor het zusterteam van Red Bull Racing, zat een overstap naar het topteam er in de nabije toekomst niet meer in. De enkelvoudig racewinnaar moest hopen op een vertrek van Sergio Pérez, die nog altijd een contract tot het einde van 2024 heeft. Daarnaast waren er ook geen aanknopingspunten om er vanuit te gaan dat mocht de Mexicaan vertrekken, dat Gasly dan de man zou zijn die het plekje naast Verstappen zou gaan invullen.

Artikel gaat verder onder video

Gat met top drie dichten

Inmiddels is Gasly al maanden aan het werk bij Alpine en hij moest toegeven dat hij daar op zijn plek zit. "Ja, het is veel beter, ik ga niet liegen. Het gevoel is nu veel beter. Ik ben enthousiast, ik ben erg toegewijd, ik voel me erg competitief en ik hoop echt dat we in de loop van dit jaar het gat met de drie grote teams kunnen dichten", zo wijst hij naar de doelstelling van het komende seizoen.

OOK INTERESSANT: Ocon legt uit hoe hij gaat samenwerken met Gasly: "We zullen nooit beste vrienden worden"

Esteban Ocon & Pierre Gasly

OOK INTERESSANT: Alonso blij met instelling Aston Martin: "Bij andere teams was dat anders"

Grote schoenen te vullen

Gasly is bij Alpine de vervanger van Fernando Alonso en de Spanjaard heeft het afgelopen seizoen een prima jaar op de mat gelegd. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar snapt dat hij een grote schoenen moet gaan vullen, maar staat daardoor niet onder extra druk. "Nee, ik kijk niet naar Fernando. Hij heeft een ongelooflijke carrière, maar ik kijk alleen naar mezelf. Ik concentreer me op mijn eigen carrière. Mijn doel is altijd om wereldkampioen te worden. Nu wil ik Alpine naar de top brengen en ik richt me nergens anders op. Het team heeft zeker veel geleerd van Fernando en wat ze van hem geleerd hebben, zullen ze bewaren voor de toekomst."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)