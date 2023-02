Lars Leeftink

Fernando Alonso is blij met de instelling van Aston Martin richting zijn debuutseizoen met het team. De Spanjaard kon het tijdens het bespreken van de instelling van het team niet laten om nog even uit te halen naar een paar van zijn oude teams.

Alonso reed in het verleden voor Minardi, Ferrari, Renault/Alpine en McLaren en was alleen bij Renault in staat om wereldkampioen te worden. De Spanjaard heeft aardig wat records in de Formule 1 in handen, waaronder het aantal races gestart en afgemaakt. Een derde titel veroverde hij echter nog niet, en zeker sinds zijn vertrek bij Ferrari is hij daar niet meer bij in de buurt gekomen. Hij kon het bij het begin van zijn periode bij Aston Martin echter toch niet laten om nog een sneer te doen richting een paar van zijn oude werkgevers.

Na afloop van de onthulling van de livery van Aston Martin voor 2023 liet hij tegen de media, waaronder GPFans, weten dat hij zich totaal niet kan vinden in de instelling van een paar van zijn voorgaande teams. "Het is erg anders dan bij andere teams waar ik bij gezeten heb. Die teams hadden in het verleden misschien succes en zaten er dan comfortabel bij. Dan werden ze misschien vierde en waren ze blij met vierde, werden ze vijfde, dan waren ze tevreden met de vijfde plek. Ze werden zevende en dat werd dan groots gevierd. Hier wordt er niets gevierd totdat we winnen. Dat trekt me enorm.”

In 2023 zal Alonso beginnen aan zijn volgende avontuur met zijn zoveelste nieuwe team. Aston Martin heeft de fabrieken en de financiële middelen om een stap richting de top drie te maken komend seizoen, alhoewel ook Alonso tijdens zijn eerste seizoen bij het team geen wonderen zal verwachten. Het evenaren of inhalen van McLaren en Alpine lijkt het voornaamste doel te zijn, en de komst van Alonso moet hier mede voor gaan zorgen.