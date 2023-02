Lars Leeftink

Donderdag 16 februari 2023 15:43 - Laatste update: 16:11

Ferrari zal perfect moeten zijn en geen ruimte hebben voor fouten als ze Red Bull in 2023 willen uitdagen, heeft Sticchi Damiani - voorzitter van de ACI - verklaard. Ook is de Italiaan blij met twee Italiaanse races op de F1-kalender.

Ondanks een sterke start eindigde Ferrari in 2022 ver achter Red Bull in beide kampioenschappen. Damiani vindt dat er, zelfs met verbeteringen in de auto, absoluut geen ruimte is voor veel fouten, en zeker niet de fouten die Ferrari het hele seizoen 2022 problemen bezorgde. In de Rai Parlamento podcast zei hij het volgende over het aankomende seizoen: "[Max] Verstappen is een zeer moeilijke coureur om te verslaan, vooral met dit Red Bull-team. Ferrari moet extreem competitief zijn, ze mogen zich niet de luxe veroorloven om fouten te maken. Ze hebben zeer goede coureurs, maar het team moet perfect zijn om te winnen."

Ferrari

Damiani heeft ondanks deze duidelijk waarschuwing wel vertrouwen in de aanpak van de nieuwe teambaas van Ferrari, Frederic Vasseur. De voormalig teambaas van Alfa Romeo volgt dit seizoen de vertrokken Mattia Binotto op bij de Italiaanse renstal en zal de druk in 2023 meteen voelen, weet ook Damiani. "Zijn [Vasseur] taak is zeer complex, maar ik ben ervan overtuigd dat Ferrari dankzij zijn ervaring in staat zal zijn om geweldige dingen te doen."

Races in Italië

Net zoals de afgelopen jaren gaat de Formule 1 ook in 2023 weer een race rijden in zowel Imola als Monza. Volgens Damiani is dit alleen maar goed voor de Italiaanse sportwereld. "Ze vertegenwoordigen een grote overwinning voor het land. Monza is de geschiedenis van de Formule 1 en ook Imola is uitstekend. Voor beide circuits zijn renovatiewerkzaamheden gepland voor 2024 die mooier en gastvrijer zullen zijn."

