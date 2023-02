Kan Albon bij Williams in 2023 Red Bull definitief achter zich laten?

Lars Leeftink

Alexander Albon maakte vorig jaar zijn eerste jaar mee bij Williams en maakte meteen zoveel indruk dat hij een contractverlenging voor meerdere jaren kreeg van het team. In 2023 wordt er van de Britse Thai verwacht dat hij de kopman van het team gaat zijn. Kan hij hiermee zijn verleden als Red Bull-coureur definitief achter zich laten?

Het is de grote vraag voor Albon, die in 2022 voor het eerst sinds 2020 weer een stoeltje in de Formule 1 veroverde. Albon deed het vervolgens prima, want gedurende het seizoen haalde hij het maximale uit de auto waarmee Williams stijf onderaan eindigde bij de constructeurs. Mocht Albon er in 2023 in slagen het kopmanschap met overtuiging op zich te nemen, dan zal hij de volgende stap zetten in een carrière met ups en downs.

Karten

Albon begon zoals bijna al zijn generatiegenoten in het karten en kwam daar coureurs tegen waar hij later ook in de Formule 1 tegen zou racen. Sterker nog: Norris liet een keer tegenover Ziggo Sport weten een levensgrote poster van Albon in zijn slaapkamer te hebben gehad, omdat Albon een inspiratie was voor de Brit. Tussen 2006 en 2011 was Albon actief in het karten en schreef hij in totaal acht races/kampioenschappen op zijn naam. In 2016 won hij de British Grand Prix en de Super 1 National Championship, waarna hij het seizoen 2017 zonder zege zou afsluiten. In 2018 won Albon de British Grand Prix KF3, terwijl hij in 2019 drie zeges boekte. Albon won de Formula Kart Stars, het Super National Championship en de KF3 Winter Series. In 2010 won Albon vervolgens nog de CIK-FIA European Championship en de CIK-FIA World Cup, maar in 2011 won hij vervolgens weer geen kampioenschap. Vanaf 2011 besloot Albon het karten achter zich te laten.

Vervolg

In 2012 reed Albon namens EPIC Racing in de Formula Renault, waar hij na veertien races zonder punten op de 38ste plek zou eindigen. Geen hele succesvolle start dus voor Albon, die vervolgens in 2013 ook nog niet echt naam aan het maken was. Namens KTR deed hij het in dezelfde raceklasse iets beter (22 punten en een 16de plaats), maar een groot succes was het avontuur nog niet. Dit veranderde in 2014, toen hij namens KTR wederom in actie kwam in de Formula Renault. Met drie podiumplekken en 117 punten eindigde Albon derde.

Het seizoen daarna, 2015, kwam Albon namens Signature in actie in de Europese Formule 3. Na 33 races stond de teller voor Albon op vijf podiumplekken en 187 punten, met als eindresultaat een zevende plaats. Een jaar later reed Albon namens ART in de Formule 3, een seizoen waarin hij met 177 punten een tweede plaats veroverde en voor het eerst echt op de radar verscheen. In 2016 boekte hij onder meer vier zeges en zeven podiumplekken om deze tweede plaats te bewerkstelligen. Een jaar later, 2017, zou hij beginnen aan het eerste seizoen van de twee seizoenen in de Formule 2. Met ART veroverde hij in 20 races twee podiumplekken en 86 punten. Een jaar later, in 2019, reed hij namens DAMS naar een derde plaats in het kampioenschap van de Formule 2. Albon veroverde 212 punten en vier zeges (acht podiumplaatsen). Na dit goede seizoen was het vervolgens tijd voor de stap naar de Formule 1.

Toro Rosso en Red Bull

Albon maakte tijdens het seizoen 2019 zijn debuut in de Formule 1 als coureur van Toro Rosso. Gedurende het seizoen zou hij 21 races rijden en uitkomen op een achtste plaats in het kampioenschap. De 92 punten die hij tijdens dat seizoen veroverde, kwamen echter niet allemaal door de auto van Toro Rosso. Gedurende het seizoen werd duidelijk dat Pierre Gasly bij Red Bull niet de ideale teamgenoot van Max Verstappen was. Het team besloot dan ook gedurende het seizoen Gasly te vervangen en Albon halverwege het seizoen te promoveren naar Red Bull. Albon had het echter ook lastig, want daar waar hij wel aardig consistent de top tien haalde zat er geen podiumplek in. In 2020 kreeg Albon wederom het vertrouwen, maar een zege bleef weer uit. Albon veroverde wel twee podiumplekken, waardoor hij op 105 punten en een zevende plaats in het kampioenschap uit zou komen. Het was volgens Red Bull echter niet voldoende om voor 2021 wederom een stoeltje bij het team te veroveren.

2021

De Britse Thai werd bij Red Bull vervangen door Sergio Pérez en kreeg ook geen stoeltje bij AlphaTauri. Die ging naar Yuki Tsunoda, die teamgenoot werd van Gasly. Albon was in 2021, het seizoen waarin Verstappen voor het eerst kampioen werd, reservecoureur van zowel Red Bull als AlphaTauri en zou vooral een belangrijke rol speelde als simulatiecoureur. Zijn memorabelste moment tijdens dat seizoen kwam toen Verstappen in Abu Dhabi over de streep kwam en wereldkampioen werd. Albon was duidelijk te horen over de boardradio en was nogal enthousiast, zullen we maar zeggen. Naast deze rol kwam hij ook in actie in de Deutsche Tourenwagen Masters namens AlphaTauri AF Corse. Tijdens veertien races veroverde hij een zege, vier podiumplekken en 130 punten richting een zesde plaats in het kampioenschap. In de Formule 1 zou Albon in 2022 echter een tweede kans krijgen.

2022

In 2022 was het namelijk Williams dat ervoor zorgde dat Albon weer een stoeltje kreeg in de Formule 1. Ondanks dat het een stoeltje achterin het veld was, was Albon allang blij dat hij weer mee mocht doen aan het kampioenschap. Statisch gezien was het geen fantastisch seizoen voor Albon, aangezien hij maar vier punten veroverde en negentiende eindigde in het kampioenschap. Albon haalde geregeld echter meer uit de auto dan mogelijk was, waardoor hij gedurende het seizoen een contractverlenging kreeg voor meerdere jaren. Tevens is hij vanaf 2023 definitief geen coureur meer van Williams.

Toekomst

In 2023 zal Albon de rol als kopman bijna automatisch krijgen, aangezien Nicholas Latifi is vertrokken en rookie Logan Sargeant zijn vervanger is. De verwachting van Williams gaat zijn dat Albon het voortouw trekt en Williams weer richting het middenveld kan brengen. Daar zal echter meer voor nodig zijn dan alleen het talent van Albon. Williams zal gebruik moeten maken van het feit dat het de meeste testtijd heeft van alle teams in 2023, en dat het de fabrieken heeft om dit mogelijk te maken. De stap naar het middenveld, waarin veel teams zitten die op hun beurt een stap richting de drie topteams willen zetten, is niet zomaar gemaakt. De concurrentie is groot, en ook Albon zal op de toppen van zijn kunnen moeten presteren wil hij net zoals in 2022 het maximale uit de auto halen.

