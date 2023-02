Lars Leeftink

Toto Wolff is van mening dat de straf die Red Bull in 2022 kreeg voor het overschrijden van de budgetcap van 2021, in het voordeel is van een team als Mercedes.

Mercedes moest in 2022 genoegen nemen met een derde plaats in het kampioenschap, achter een dominant Red Bull en concurrent Ferrari. Zeker gedurende de tweede seizoenshelft kwam het team beter in vorm en liet het vooral zien porpoising beter te begrijpen. Daar waar Lewis Hamilton geen race won, deed George Russell dit in Mexico wel. In 2022 kwam ook het nieuws naar buiten dat Red Bull vanwege het overschrijden van de budgetcap 10% testtijd moest inleveren (12 maanden lang) en tevens een geldboete kreeg van 7 miljoen dollar.

In de persconferentie na afloop van de onthulling van de W14 zei Wolff dat hij denkt dat de straf voor Red Bull zeker in het voordeel is van Mercedes. "Ik denk dat ze vorig jaar goed werk hebben geleverd door direct een wagen te presenteren die een halve seconde sneller was dan de rest. Het gebrek aan tijd in de windtunnel is zeker niet goed voor ze en een voordeel voor ons." De verwachting van experts en teambazen is dat het team vooral richting het einde van 2023 last begint te krijgen van de beperkingen.

Volgens Wolff kan Mercedes zich goed voorstellen hoe het moet zijn voor Red Bull om in deze situatie terecht te komen, alhoewel de Oostenrijker moet toegeven dat de huidige situatie anders is dan die van Mercedes de afgelopen jaren. "We hebben in die situatie gezeten, dan zonder straf, maar wel met minder tijd in de windtunnel dan de concurrentie omdat we hadden gewonnen. Het zal Red Bull pijn doen, maar als ze als organisatie zo efficiënt blijven, dan zal (de schade) niet groot zijn."