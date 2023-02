Lars Leeftink

Mercedes lanceerde afgelopen donderdag de nieuwe livery en de W14, de auto waarmee het team weer bovenaan mee wil doen om de zeges en titels zoals het de afgelopen jaren heeft gedaan. Daarvoor lijkt het naar Red Bull te hebben gekeken.

Volgens Auto, Motor und Sport heeft Mercedes gekeken naar een trucje aan de achterkant van de auto, waarmee het team meer topsnelheid kan genereren. Dit was iets waar ze vorig jaar moeite mee hadden, zeker vergeleken met de RB18. Door dit trucje zakt de achterkant van de auto op hoge snelheid, waardoor de auto lager tegen de grond komt te zitten en de luchtweerstand zou verminderen. Dit levert meer topsnelheid op, iets wat ook Mercedes zoekt voor het seizoen 2023. Mercedes maakt hierbij, net zoals Red Bull, gebruik van veren en dempers die op hun beurt kunnen inklappen. Hiermee moet de luchtweerstand van de W14 worden verbeterd. Op het gebied van betrouwbaarheid was de motor, ook een belangrijk onderdeel van het genereren van topsnelheid, de beste van het veld en beter dan de motor van Red Bull en zeker die van Ferrari.

2022

Het doel van het kopiëren van het trucje van Red Bull zal niet alleen zijn om meer topsnelheid te genereren op de rechte stukken en op dat gebied mee te kunnen met Mercedes en Ferrari, maar ook om porpoising te verminderen. Porpoising was namelijk de voornaamste reden dat het team zeker tijdens het eerste gedeelte van 2022 niet kon concurreren met de twee topteams van vorig seizoen. Richting het einde van het seizoen zorgden de reglementen vanuit de FIA en updates voor de W13 voor wat meer stabiliteit, met als gevolg betere prestaties en zelfs een zege van George Russell in Mexico.

2023

In 2023 hoopt het team, dat Lewis Hamilton voor het eerst in zijn carrière geen overwinning tijdens een seizoen in de Formule 1 zag boeken, dat het vanaf het begin van het seizoen meteen weer mee kan doen om de zeges. Een kampioenschap bij de coureurs of constructeurs zal het uiterste doel zijn van het team, dat in 2022 voor het eerst sinds 2013 met lege handen stond. Dit moet in 2023 dus, met onder meer het kopiëren van het trucje van Red Bull, gaan veranderen.