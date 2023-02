Waar en hoe laat is vandaag de autolancering van Alpine te bekijken?

Remy Ramjiawan

Het team van Alpine zal vandaag als laatste renstal haar auto presenteren. De A523 is al gespot op het circuit van Silverstone tijdens de shakedown, maar een officiële presentatie is er nog niet geweest.

Alpine gaat het komende jaar met een geheel Frans duo rijden. Esteban Ocon en Pierre Gasly, allebei enkelvoudig Grand Prix-winnaar, zullen de kar gaan trekken bij de Franse renstal. Het team wist zichzelf aan het einde van het 2022-seizoen te bekronen als 'best of the rest' door in het constructeursklassement de vierde plek te bezetten.

Lancering A523

De formatie die gevestigd is in Enstone zal in het nieuwe jaar de jacht op de top drie willen gaan openen. Wel moet het de betrouwbaarheidsproblemen, waar met name Fernando Alonso last van had, moeten zijn opgelost. Daarnaast is het de vraag hoe het rijdersduo, die in het verleden niet de beste vrienden waren, het team vooruit zullen gaan trekken.

De presentatie van Alpine zal om 21:00 uur te volgen zijn op het YouTube-kanaal van de renstal, maar ook op GPFans.com.

It's nearly time to meet the A523...

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 4, 2023

