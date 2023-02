Deze negen coureurs hebben zich al uitgesproken over het FIA-verbod

Vincent Bruins

Zaterdag 18 februari 2023 12:39

Eind vorig jaar maakte de FIA bekend dat de coureurs die politieke statements willen maken, vanaf 2023 eerst goedkeuring van de FIA moeten krijgen voordat ze deze statements ook in de praktijk mogen uitvoeren. Hier kreeg het autosportorgaan veel kritiek voor. Dit zijn de negen coureurs die zich al hebben uitgesproken.

Volgens de FIA overtreden coureurs de regels, wanneer er "in de vorm van een beeld, symbool, gebaar, woord of handeling" statements worden gemaakt, heeft de organisatie gisteren duidelijk gemaakt. Deze omvatten verwijzingen naar "politiek geassocieerde of politiek gevoelige personen, elk militair conflict of politiek geschil tussen naties, regio's, religies of gemeenschappen en specifieke etnische of inheemse gemeenschappen, of waargenomen discriminatie door de ene gemeenschap tegen de andere".

Alex Albon

"Ik weet dat we allemaal bezorgd zijn," vertelde Albon. "Ik weet ook dat men tussen de Formule 1 en de FIA op dit moment probeert om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen wat betreft communicatie. Op dit moment is er veel verwarring. Ik wil niet teveel zeggen, maar veel mensen zien ons als een woordvoerder voor veel problemen op deze wereld door de positie waarin wij staan. Dat is voor mijn gevoel een verantwoordelijkheid van de coureurs om mensen op de hoogte te brengen van problemen. Het is lastig om voor ons te zien wat de FIA hiermee wil bereiken."

"Persoonlijk hou ik niet van politiek," legde Bottas uit. "Ik doe graag waar ik van hou, namelijk racen, maar tegelijkertijd maakt politiek deel uit van de huidige samenleving. Ik begrijp niet waarom ze ons willen controleren. Ik vind dat we het recht moeten hebben om te praten over wat we willen. Dat is hoe ik het zie, maar we zullen zien wat er gebeurt."

"Niets houdt me tegen om te spreken over de dingen waar ik gepassioneerd over ben en de problemen die er zijn," vertelde Hamilton. "Ik vind dat de sport nog steeds een verantwoordelijkheid heeft, altijd, om zich uit te spreken over dingen, om bewustzijn te creëren en over belangrijke onderwerpen, vooral omdat we naar al die verschillende plaatsen reizen. Voor mij verandert er dus niets."

"Ik moet het nog steeds begrijpen. Ik denk dat veel van ons nog steeds moeten begrijpen wat het precies betekent," vertelde Magnussen tegenover Sky Sports F1. "Ik ben opgegroeid in een land waar we allemaal vrij zijn om onze standpunten en religies te uiten en vrij zijn om te zeggen waar we mee zitten. Dat is iets wat ik waardeer en ik ook graag in de Formule 1 zou willen zien. Ik ben dus benieuwd hoe die gesprekken gaan verlopen. Het is gewoon niet best zo. Ik zou graag de vrijheid willen hebben, niet dat ik per se iets van plan ben, maar ik denk dat vrijheid een essentiële waarde is."

"De Formule 1 probeert duidelijk te maken wat ze acceptabel vinden van ons als coureurs, maar ik denk dat we moeten kunnen zeggen wat we willen en waar je in gelooft," aldus Norris. "Ik weet niet wat de straf is. We zitten hier niet op school en zouden niet om alles te hoeven moeten vragen. Ik denk dat we volwassen genoeg zijn om slimme beslissingen te maken. Genoeg coureurs hebben nu wat gezegd om het terug te dringen."

Sergio Pérez

"We willen onszelf zijn en we willen onszelf op elke mogelijke manier uiten zoals wij dat wensen te doen," zei Pérez. "We hebben allemaal een verschillend beeld en verschillende geloven qua religie. Ik snap het politieke gedeelte, maar we moeten ons allemaal kunnen uiten op de manier zoals wij willen. Ik denk dat het in deze sport belangrijk is om jezelf te kunnen uiten. Ik denk dat jongere coureurs er last van gaan ondervinden in wat zij kunnen zeggen en wat zij niet kunnen zeggen. Dat is in mijn ogen niet correct. Maar daar moeten we over praten."

"Het is totaal onnodig in onze sport en ook in de wereld waar we op dit moment op leven," liet Russell weten. "Ik zou graag willen denken dat dit een soort misverstand is, maar daar ben ik niet zeker van. We gaan onze gedachten niet limiteren door één of andere domme regel. We zijn allemaal hier om het vrijheid van meningsuiting te hebben en dus moeten we kunnen delen wat voor gedachten we hebben, wat deze ook moge zijn."

"Persoonlijk zal het volgens mij weinig impact voor mij hebben, omdat ik nooit een coureur ben geweest die sterke standpunten heeft genomen," vertelde Sainz tegenover Sky Sports F1 na de launch van de nieuwe Ferrari SF-23. "Ik gebruik mijn sociale media wel altijd om mijn zorgen te uiten, zoals elke andere atleet tegenwoordig, maar ik vind het eerlijk gezegd een erg lastige beslissing die de FIA heeft genomen, om te proberen de vrijheid van meningsuiting plotseling te verbieden evenals je zorgen mogen uiten over problemen in de moderne wereld."

"Kijk, iedereen is natuurlijk anders. De één is iets meer uitgesproken dan de ander," aldus Verstappen. "Ik ben normaal gesproken niet zo uitgesproken. Het is lastig om als coureur ook daar nog mee bezig te zijn en alle feiten te kennen. Maar ik denk dat het [verbod] niet nodig zou moeten zijn. Want in principe zorgen ze er nu voor dat niemand meer iets mag zeggen."

