Woensdag 15 februari 2023 14:47

Ook Lewis Hamilton is niet te spreken over het verbod van de FIA op politieke uitingen. De autobond wil tegenwoordig van tevoren een statement inzien, voordat een coureur op eigen houtje een activistische rol gaat aannemen.

De zevenvoudig kampioen was in de voorbije jaren juist één van de coureurs die van zich heeft laten horen. Samen met Sebastian Vettel maakten de twee kampioenen gretig gebruik van hun status in de autosport. Daar waar Vettel in het verleden zich vooral heeft ingezet voor het verbeteren van mensenrechten en aandacht heeft gevraagd voor klimaatveranderingen, heeft Hamilton zich in de voorbije jaren hard gemaakt voor inclusiviteit en diversiteit.

'Dit verbaast me niet'

Na de lancering van de W14 werd Hamilton gevraagd hoe hij kijkt naar het verbod op de politieke uitingen. Aan de verzamelde pers, waaronder GPFans, vertelt de Brit: "Ik keek niet echt naar het nieuws in de winter, maar ik hoorde het. Het verbaast me niet." Ondanks de verscherpte regels, laat Hamilton alvast weten dat hij zijn eigen plan trekt. "Maar niets houdt me tegen om te spreken over de dingen waar ik gepassioneerd over ben en de problemen die er zijn. Ik vind dat de sport nog steeds een verantwoordelijkheid heeft, altijd, om zich uit te spreken over dingen, om bewustzijn te creëren en over belangrijke onderwerpen, vooral omdat we naar al die verschillende plaatsen reizen. Voor mij verandert er dus niets."

Gevolgen

Mocht Hamilton op eigen houtje doorgaan, waar hij de afgelopen jaren mee is gestart, dan is het nog maar de vraag wat de consequenties hiervoor zullen zijn. "Ik denk dat het dom zou zijn om te zeggen dat ik strafpunten zou willen krijgen voor het uitspreken van dingen. Maar zoals ik al zei, ik zal nog steeds mijn mening geven en aangezien we nog steeds dit platform hebben, zijn er nog veel dingen die we moeten aanpakken", aldus de Mercedes-coureur die in het duister tast over de eventuele gevolgen.

Stefano Domenicali

F1 VS FIA

De Brit is overigens niet de enige coureur die kritisch is op het besluit van de FIA. Max Verstappen uitte eerder al zijn kritiek op de autobond door te stellen dat de regels onnodig zijn. Ook Kevin Magnussen en Valtteri Bottas waren niet te spreken over de maatregel. Daar waar de FIA inmiddels de teugels heeft aangetrokken, liet Formule 1-CEO Stefano Domenicali eerder al weten 'dat de Formule 1 nooit iemand de mond zal snoeren'.