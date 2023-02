Remy Ramjiawan

Ook regerend wereldkampioen Max Verstappen snapt het besluit van de FIA niet, om voor een politieke uiting eerst toestemming te krijgen. Diverse coureurs hebben hun onvrede over de beslissing geuit en de Limburger vindt het besluit ook 'onnodig'.

In de afgelopen jaren waren het vooral Lewis Hamilton en Sebastian Vettel die maatschappelijke problemen via de Formule 1 aan de kaak stelden. Dat deed het duo op eigen houtje en de FIA had daar weinig over te zeggen. Dat is vanaf het komende jaar anders, want als een rijder zich wil uiten, dan zal het eerst toestemming moeten krijgen van de autobond. Valtteri Bottas gaf onlangs aan dat hij vond dat de coureurs het recht hebben om te zeggen wat ze willen en de Fin krijgt steun van de titelhouder.

Voor de camera van Sky Sports legt Verstappen zijn kijk erop uit: "Kijk, iedereen is natuurlijk anders. De één is iets meer uitgesproken dan de ander. Ik ben normaal gesproken niet zo uitgesproken. Het is lastig om als coureur ook daar nog mee bezig te zijn en alle feiten te kennen. Maar ik denk dat het [verbod] niet nodig zou moeten zijn. Want in principe zorgen ze er nu voor dat niemand meer iets mag zeggen."

De strenge regels van de FIA hebben enkele coureurs doen laten twijfelen over de vrijheid van meningsuitingen en anderen zeggen weer dat sport en politiek gescheiden moet blijven. Verstappen is ook van mening dat het vrije woord uiteindelijk het belangrijkste is: "Eigenlijk zou het natuurlijk gewoon moeten worden toegestaan. En zoals ik al eerder zei, sommige mensen zullen hier iets over zeggen, andere laten het voor wat het is. Maar het [verbod] is denk ik een beetje onnodig."

