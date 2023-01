Remy Ramjiawan

Maandag 30 januari 2023 17:06

Als het aan Valtteri Bottas ligt, dan is de FIA een stap te ver gegaan met het verbieden van politieke uitingen in de Formule 1. De autobond wil tegenwoordig eerst zelf goedkeuring geven aan een statement, voordat een coureur dit met de buitenwereld deelt.

Het verbod heeft de paddock in een zekere zin verdeeld. Zo vindt de CEO van McLaren Zak Brown, dat coureurs zich tijdens het raceweekend vooral moeten bezig houden met het racen en dat als rijders zich politiek willen uiten, dat ze dit dan vooral in hun eigen tijd moeten doen. Toto Wolff verwacht dat het verbod uiteindelijk in de praktijk allemaal wel meevalt, maar tegelijkertijd zijn er ook belangengroepen opgestaan, die het besluit van de FIA veroordelen.

Recht om te spreken

Bottas wordt bij TheSportsRush gevraagd naar zijn mening over het besluit van de autobond. "Persoonlijk hou ik niet van politiek. Ik doe graag waar ik van hou, namelijk racen, maar tegelijkertijd maakt politiek deel uit van de huidige samenleving", zo opent hij. De Fin vindt het simpelweg een mensenrecht, om te mogen zeggen wat je denkt en kan zich daarom niet vinden in het verbod van de FIA. "Ik begrijp niet waarom ze ons willen controleren. Ik vind dat we het recht moeten hebben om te praten over wat we willen. Dat is hoe ik het zie, maar we zullen zien wat er gebeurt", aldus de Fin.

Audi en Sauber

Het team waar de Fin voor rijdt, heeft maandag een nieuwtje naar buiten gebracht. Zo heeft Audi, dat vanaf 2026 al de partner zou worden van Sauber, een minderheidsbelang in het team gekocht. Daarmee krijgt het Duitse merk meer inspraak in de operationele beslissingen van de formatie en de eerste stap naar een volledig fabrieksteam is hiermee gezet.