Liberty Media, het massamediabedrijf dat de eigendomsrechten van de Formule 1 in handen heeft, wil naar verluidt af van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Er zou zelfs al een vervanger klaar staan, aldus het Duitse Sport1.

Terwijl de fans reikhalzend uitkijken naar de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, is het achter de schermen al enige tijd rumoerig binnen de sport. De Formule 1 en Liberty Media lijken recht tegenover FIA-president Mohammed Ben Sulayem te staan. De FIA, of eigenlijk de Fédération Internationale de l'Automobile, is het bestuursorgaan voor verschillende racecompetities wereldwijd. Deze organisatie is niet de commerciële eigenaar van deze competities - zoals de Formule 1 -, maar organiseert de raceweekenden, ziet er op toe dat de sportieve reglementen worden nageleefd en is verantwoordelijk voor de veiligheid op en naast de baan. Het één kan in feite niet zonder het ander bestaan.

Opgeblazen prijskaartje

Sinds Ben Sulayem twaalf maanden geleden de functie van president betrad is er echter meer dan eens stront aan de knikker geweest. Zo haalde hij bijvoorbeeld recent nog de woede van de Formule 1-teams op de hals door op eigen initiatief via Twitter een statement te plaatsen waarin hij schreef dat de sport openstaat voor nieuwe teams. De verhoudingen staan nú echter meer op scherp dan ooit omdat Ben Sulayem eerder deze maand - wederom via Twitter - reageerde op geruchten dat een investeringsfonds uit Saoedi-Arabië twintig miljard dollar zou hebben geboden om de rechten van Liberty Media over te nemen. Hij schreef hierbij onder andere over een "opgeblazen prijskaartje."

Boze brief

Dit leidde logischerwijs tot grote frustratie bij Liberty Media, aangezien de FIA niets van doen heeft met de eventuele verkoop van de rechten. Daarnaast is Liberty Media van mening dat Ben Sulayem invloed uitoefent op de waarde van de sport door te zeggen dat het vermeende bod overdreven hoog zou zijn. In een gezamenlijke brief vanuit de Formule 1 en Liberty Media aan de FIA en de teams als reactie op deze uitspraken stond onder andere: "Wij zijn van mening dat deze opmerkingen, gemaakt vanaf het officiële social media-account van de FIA-president, op onaanvaardbare wijze inbreuk maken op de commerciële rechten." De brief vervolgt: "Iedere persoon of organisatie die commentaar levert op de waarde van een beursgenoteerde entiteit of haar dochterondernemingen, en daarbij beweert of suggereert over voorkennis te beschikken, loopt het risico aanzienlijke schade toe te brengen aan de aandeelhouders en investeerders van die entiteit, om nog maar te zwijgen over de mogelijke blootstelling aan ernstige wettelijke gevolgen."

Nieuw kookpunt

En zo is de machtsstrijd tussen Liberty Media en de FIA tot een nieuw hoogtepunt gekomen, waardoor de Formule 1 zelf in een ingewikkelde spagaat is beland. Enerzijds heeft de sport Liberty Media nodig om zoveel mogelijk inkomsten te generen en het marktaandeel verder uit te breiden, maar anderzijds heeft de sport de FIA nodig om de sportieve en technische reglementen te waarborgen en er op toe te zien dat alle deelnemers zich aan de regels houden.

David Richards

Volgens SPORT1 is de oplossing volgens Liberty Media simpel: Ben Sulayem moet zijn biezen pakken. Men zou zelfs al een vervanger klaar hebben staan in de vorm van de 70-jarige David Richards. Richards is de medeoprichter van Aston Martin Racing en was onder andere actief als teambaas van de Formule 1-teams BAR en Benetton. "Volgens informatie van SPORT1 is Richard er niet vies van en staat hij al in de startblokken, maar daarvoor zou eerst het wangedrag van Ben Sulayem bewezen moeten worden", leest het.

