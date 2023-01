Jan Bolscher

Woensdag 25 januari 2023 10:59

De spanningen tussen de Formule 1 en de FIA zijn tot een nieuw kookpunt gekomen. Enkele kopstukken van de sport hebben recent een brandbrief naar de president van het motorsportorgaan Mohammed Ben Sulayem gestuurd nadat hij een serie opmerkelijke tweets plaatste. Maar de verhoudingen tussen beide partijen zijn al eerder kromgetrokken.

Ben Sulayem plaatste afgelopen maandag een statement op Twitter waarmee hij leek te reageren op een gerucht dat het Saudi Arabia Public Investment Fund een poging had gedaan om de Formule 1 van Liberty Media over te nemen voor het bizarre bedrag van 20 miljard dollar. In zijn serie tweets schreef Ben Sulayem over een "opgeblazen prijskaartje" en adviseerde hij potentiële kopers om niet alleen met een zak geld te komen, maar ook met een plan voor de toekomst van de sport. Naast dat hij hiermee volgens sommige prominente figuren uit het wereldje de waarde van de Formule 1 in twijfel trekt, leek hij hiermee ook te zinspelen op dat een eventuele overname tot de mogelijkheden behoort. Verschillende media melden dat Ben Sulayem dit statement heeft geplaatst zonder de Formule 1 op de hoogte te brengen.

Woedende aandeelhouders en boze brief

Het verrassende statement heeft binnen de Formule 1 dan ook voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd, maar leidde daarnaast vooral tot een aantal boze reacties. Aandeelhouders van de Formule 1 zijn van mening dat Ben Sulayem te ver is gegaan. Het leidde dan ook tot een ongebruikelijke brief van Sacha Woordward Hill (Hoofd Juridische Dienst van de Formule 1) en Renee Wilm (Hoofd Juridische Dienst van Liberty Media) aan de FIA en de World Motor Council. Daarnaast werd de brief naar alle Formule 1-teams gestuurd. In deze brief - die onder meer in handen is van Sky News - staat onder andere dat zij vinden dat de FIA-president zich bemoeit met zaken die hem niets aangaan: "Wij zijn van mening dat deze opmerkingen, gemaakt vanaf het officiële social media-account van de FIA-president, op onaanvaardbare wijze inbreuk maken op die rechten", leest het onder andere.

De brief vervolgt: "Iedere persoon of organisatie die commentaar levert op de waarde van een beursgenoteerde entiteit of haar dochterondernemingen, en daarbij beweert of suggereert over voorkennis te beschikken, loopt het risico aanzienlijke schade toe te brengen aan de aandeelhouders en investeerders van die entiteit, om nog maar te zwijgen over de mogelijke blootstelling aan ernstige wettelijke gevolgen. In de mate dat deze opmerkingen de waarde van Liberty Media Corporation schaden, kan de FIA als gevolg daarvan aansprakelijk zijn." Het feit dat de Formule 1 zich genoodzaakt voelt een formele reactie te geven, is hoogst opmerkelijk.

Elfde team op de grid

Het is echter niet de eerste keer sinds Ben Sulayem twaalf maanden geleden de positie van FIA-president aannam dat hij voor wrijving zorgt tussen de FIA en de Formule 1. Zo zorgde hij enkele weken geleden ook al voor ergernis vanuit de Formule 1 door op Twitter te plaatsen dat de sport openstaat voor het toelaten van nieuwe teams. Dit terwijl de algemene consensus - op Alpine en McLaren na - is dat tien teams op dit moment het juiste aantal is. Het zorgde ervoor dat verschillende raceteams hun interesse kenbaar maakten, met Andretti Motorsport als grootste naam.

Verhoudingen op scherp

De Amerikaanse renstal interpreteerde de woorden van de FIA-president als een bevestiging dat er op korte termijn plek voor hen zou zijn op de Formule 1-grid, waarna Andretti General Motors als partner aankondigde. Samen willen zij als Andretti Cadillac de Formule 1 betreden. Vanuit de Formule 1 kwamen er weinig tot geen openlijke reacties op dit nieuws, maar het is algemeen bekend dat het overgrote deel van de teams niet op een nieuwe deelnemer zit te wachten. Enkele dagen later sprak Ben Sulayem wederom via Twitter zijn afschuw uit over de negatieve reacties die zouden zijn gegeven op de aankondiging van Andretti Cadillac.

Verhoudingen op scherp

Ook dit was weer een trap tegen het zere been van de teams, omdat de Formule 1 zelf uiteindelijk over het toegangsbeleid gaat, en niet de FIA. Daarnaast waren er vrijwel geen openlijke reacties gegeven. Het is goed voor te stellen dat het frustrerend is als je als Formule 1 zijnde het een wil, terwijl de president van de FIA - het grootste motorsportorgaan ter wereld - publiekelijk en op eigen initiatief het ander uitspreekt. De verhoudingen tussen de Formule 1 en de FIA staan dan ook op scherp, en dit verhaal krijgt de komende maanden ongetwijfeld nog een aantal nieuwe hoofdstukken.

