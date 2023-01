Remy Ramjiawan

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft laten doorschemeren dat er binnenkort een nieuwe fabrikant haar intrede in de Formule 1 bekend zal gaan maken. Het motorreglement dat vanaf 2026 gaat gelden, moet de deur openen voor nieuwe namen en volgens de Arabier kunnen we binnenkort dan ook een aankondiging verwachten.

In het nieuwe motorreglement wordt gesproken over een schonere, minder complexe, maar vooral goedkopere power unit. Het moet merken verleiden om de stap naar de koningsklasse te maken. Momenteel bouwen Mercedes, Ferrari, Renault en Honda de krachtbronnen voor de Formule 1 en Red Bull zal binnenkort ook aan dat rijtje worden toegevoegd. Wel hoopt de sport nog een aantal grote namen binnen te halen, want uiteindelijk zou dat de sport moeten gaan verrijken.

Nieuwe toetreders

Audi was het eerste nieuwe merk dat tekende en zal in 2026 een partnerschap aangaan met Sauber. Zustermerk Porsche heeft blijkbaar nog geen beslissing genomen over haar vervolgstappen, nadat een deal met Red Bull vorig jaar stukliep. Honda wordt genoemd als mogelijke nieuwe toetreder, terwijl er geruchten gaan over Hyundai. Dat komt nadat de voormalige teambaas van Renault, Cyril Abiteboul, onlangs dezelfde functie kreeg bij de autosportbelangen van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Tijdens de Monte Carlo Rally, waar Hyundai's Thierry Neuville als derde eindigde, vertelde Ben Sulayem aan Auto Motor und Sport: "Binnen afzienbare tijd, misschien volgende week al, kan een andere fabrikant tekenen voor het motorreglement van 2026."

Cyril Abiteboul

'Deur openzetten'

Het voorstel van Andretti Cadillac Racing heeft aan gewicht gewonnen sinds de samenwerking met General Motors werd bevestigd, nadat het aanvankelijk op weerstand van de huidige constructeurs stuitte. "We moeten de deur openzetten voor serieuze kandidaten", voegde Ben Sulayem eraan toe. "Dat zou andere geïnteresseerde partijen kunnen aantrekken." Wat betreft de terughoudendheid over de waarde die een nieuwkomer zou kunnen toevoegen, zei Ben Sulayem: "Er is een effectief kostenplafond en we werken eraan om het nog effectiever te maken."

