Jan Bolscher

Dinsdag 24 januari 2023 10:39

Viaplay gaat binnenkort de abonnementsprijzen fors verhogen, zo weet Streamwijzer te melden. Een woordvoerder van de streamingdienst heeft tegenover het platform bevestigd dat het vanaf februari tussen de 14 en 22 procent duurder wordt om naar de Formule 1, darts en verschillende voetbalcompetities te kijken.

De huidige prijs van een jaarabonnement bij Viaplay ligt op 10,49 euro per maand. Vanaf 1 februari wordt dit 12,79 per maand, wat een stijging van 22 procent is. De prijs van een maandabonnement gaat vanaf 28 februari met 14 procent omhoog. Dit gaat van 13,99 euro per maand naar 15,99 euro per maand. In een wereld waar alles duurder dan ooit is is een prijsstijging niet direct een grote schok. Daarnaast investeert Viaplay flink in de uitzendrechten en zijn er daarnaast tal van exclusieve films en series te bekijken. Maar toch is het opvallend. Viaplay beweerde eerder namelijk bij hoog en laag dat de abonnementsprijzen ongewijzigd zouden blijven.

Artikel gaat verder onder video

Eerdere beloften niet nagekomen

Het is niet de eerste belofte die de Zweedse streamingdienst niet nakomt. Viaplay deed voorafgaand aan het Formule 1-seizoen van 2022 de belofte dat er zes Grands Prix gratis te bekijken zouden zijn, maar die teller is op één blijven staan. De Grand Prix van Zandvoort was gratis te bekijken op de NOS, maar verder werden alle races achter de betaalmuur van Viaplay uitgezonden. GPFans deed hier destijds meerdere keren navraag over bij de streamingdienst, maar ondanks verschillende toezeggingen bleef een antwoord uit. Verder zou er zonder reclames naar de Formule 1-uitzendingen gekeken kunnen worden, maar in de praktijk werd ook dit niet nageleefd.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)