Lars Leeftink

Dinsdag 24 januari 2023 16:19 - Laatste update: 16:37

Naast een brief vanuit een mensenrechtenorganisatie omtrent de politieke statements van coureurs en de nieuwe regels die daar in 2023 voor zijn ingevoerd, heeft de FIA nu ook vanuit een andere hoek kritiek te verwerken gekregen. Het gaat in dit geval om de Formule 1 en Liberty Media, die niet blij zijn met uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem omtrent het prijskaartje van de Formule 1.

Volgens Ben Sulayem is een bod van 20 miljard dollar vanuit Saoedi-Arabië om de Formule 1 te kopen 'opgeblazen' en moeten potentiële bieders goed nadenken over wat voor prijs ze willen betalen voor de sport. 'Stapels met geld' is volgens Ben Sulayem niet genoeg, die van mening is dat er ook een plan achter de overname moet zitten. De president drukt dus in het openbaar de prijs van de Formule 1. Het is duidelijk dat Liberty Media en de Formule 1 zelf niet zo blij zijn met de uitspraken van de president, die volgens beide partijen hier helemaal niet over gaat. De spanningen tussen de FIA, de Formule 1 en Liberty Media lopen hiermee alleen maar verder op.

Brief

In een brief die onder meer in handen is van Sky News laten Ms Woodward Hill and Ms Wilm van de Formule 1 en Liberty Media respectievelijk weten dat de president zich bemoeit met zaken waar hij zich niet mee moet bemoeien. "Bovendien heeft de FIA ondubbelzinnige toezeggingen gedaan dat ze niets zal doen om afbreuk te doen aan de eigendom, het beheer en/of de exploitatie van die rechten. Wij zijn van mening dat deze opmerkingen, gemaakt vanaf het officiële social media-account van de FIA-voorzitter, op onaanvaardbare wijze inbreuk maken op die rechten." De brief is ook gestuurd naar de teams in de Formule 1.

Te ver

Volgens Liberty Media gaat de president buiten zijn boekje met de uitspraken. "Iedere persoon of organisatie die commentaar levert op de waarde van een beursgenoteerde entiteit of haar dochterondernemingen, en daarbij beweert of suggereert over voorkennis te beschikken, loopt het risico aanzienlijke schade toe te brengen aan de aandeelhouders en investeerders van die entiteit, om nog maar te zwijgen van de mogelijke blootstelling aan ernstige wettelijke gevolgen. In de mate dat deze opmerkingen de waarde van Liberty Media Corporation schaden, kan de FIA als gevolg daarvan aansprakelijk zijn."

