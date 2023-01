Lars Leeftink

Dinsdag 24 januari 2023 15:50 - Laatste update: 16:38

De directeur van het Bahrain Institute for Rights and Democracy heeft FIA-president Mohammed Ben Sulayem en de FIA in een brief onder vuur genomen na de aankondiging van nieuwe regels omtrent politieke statements van coureurs.

Een paar weken geleden kwam naar buiten dat de FIA niet langer meer politieke acties van coureurs op eigen houtje toestaat. Politieke acties zijn nog wel toegestaan, maar moeten eerst worden goedgekeurd door de FIA zelf. Kortom: alleen politieke statements die de FIA accepteert mogen tijdens het raceweekend in beeld komen. Coureurs als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel waren de voornaamste coureurs die de afgelopen jaren met politiek statements kwamen en vaak ook de andere coureurs hierin meenamen. Dit zal in 2023 dus niet meer zo makkelijk gaan, want mochten de coureurs dit wel nog op eigen houtje doen kan er een straf volgen.

In een brief, die onder meer in handen is van de BBC, heeft de directeur van de organisatie, Sayed Ahmed Alwadei, uitgehaald richting de FIA en de uitspraken van de president Ben Sulayem. "Dit lijkt een reactie te zijn op de zorgen van coureurs, met name Hamilton, over de locaties die zijn gekozen voor de Formule 1-races, waar uw organisatie voor zwijgt. Gedurende zijn carrière kunnen geen van de verklaringen die Hamilton heeft gedaan als politieker worden beschouwd dan de beslissing van de FIA om zich terug te trekken uit de race in Rusland. In uw eigen verklaring van vorig jaar veroordeelde u de Russische invasie en uitte u uw verdriet voor de slachtoffers in Oekraïne. Hoewel ik deze verklaring toejuich, is het duidelijk een politieke verklaring."

Beangstigend

Volgens Alwadei is het dan ook een stap in de verkeerde richting. "Het is ernstig beangstigend om te zien dat de FIA nu de stemmen van critici de mond gaat snoeren. Coureurs als Hamilton staan juist op en steunden de politieke gevangenen in Bahrein en bracht dit onrecht aan het licht. Nu wil de FIA hem en anderen tot zwijgen brengen en hen straffen als ze zich uitspreken. Wij zeggen tegen Mohammed Ben Sulayem dat deze beleid verkeerd is en onmiddellijk moet worden teruggedraaid."

