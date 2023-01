Lars Leeftink & Ian Parkes

George Russell heeft onthuld hoe zijn worsteling met Williams hem een voordeel opleverde ten opzichte van Lewis Hamilton in het eerste F1-seizoen van het duo samen bij Mercedes.

Het team heeft een moeilijk seizoen doorgemaakt waarin het slechts één raceoverwinning behaalde toen er een einde kwam aan de reeks van acht opeenvolgende constructeurstitels. Het enige succes werd gescoord door Russell, die zijn teamgenoot naar een een-tweetje leidde in Brazilië. De 24-jarige eindigde ook voor Hamilton in het klassement bij de coureurs en werd slechts de derde teamgenoot van Hamilton die dit deed, deels als gevolg van zijn drie moeilijke seizoenen bij Williams.

Hoewel de W13 van vorig jaar "zijn beperkingen" had, zei Russell in een interview met GPFans het volgende over het afgelopen seizoen: "Het belangrijkste is dat ik na drie jaar een auto had die erg moeilijk en niet erg prettig was om in te rijden. Eigenlijk was de auto waarmee ik vanaf de eerste dag [van 2022 met Mercedes] reed, een betere auto dan wat ik de afgelopen drie jaar heb meegemaakt. Lewis kwam acht jaar lang uit een auto die het wereldkampioenschap won, dus zijn basisniveau van hoe een goede auto wordt gedefinieerd was totaal anders dan dat van mij. Het was een enorme stap terug in termen van hoe fijn de auto voor hem was om te rijden, en het was eigenlijk een stap vooruit voor mij. Dat was waarschijnlijk de reden waarom ik het prettiger vond om er gewoon mee door te gaan. Het was waarschijnlijk gemakkelijker voor mij om me aan te passen omdat ik een betere auto kreeg dan ik gewend was, terwijl Lewis een aanzienlijk slechtere auto kreeg dan hij gewend was."

In 2023 zullen zowel Russell als Hamilton hopen dat ze in beide kampioenschappen weer echt mee kunnen doen om de titel. In 2022 slaagde het team er niet in om de nieuwe reglementen goed te interpreteren, met enorm veel porpoising als gevolg. Naarmate het seizoen vorderde werd het minder, en in 2023 hoopt het team de ontwikkelde auto eindelijk voluit te kunnen laten presteren. Zonder limitaties vanwege porpoising gaat het team dan vervolgens een poging wagen om Ferrari en Red Bull uit te dagen.

