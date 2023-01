Lars Leeftink

Olav Mol was vorig jaar met zijn commentaar alleen te horen bij Grand Prix Radio en tijdens de samenvattingen van de kwalificaties en races in de Formule 1 op Ziggo Sport, maar komend weekend kunnen kijkers van Ziggo Sport en fans van Mol weer aan hun trekken komen.

Mol is door Ziggo Sport namelijk aangewezen als commentator tijdens de 24 uur van Daytona. De Amerikaanse concurrent van de 24 uur van Le Mans begint zaterdag 28 januari om 19:30 uur en is een dag later op precies hetzelfde tijdstip afgelopen. Mol, die na jaren van commentator te zijn geweest tijdens de raceweekenden in de Formule 1 in 2022 moest toekijken hoe Viaplay andere commentatoren koos, heeft hiermee weer eens een rol als live commentator op de sportzender. De uitzending zal integraal uitgezonden worden, wat betekent dat iedereen de race kan zien.

Ziggo Sport

Mol zal natuurlijk niet de hele 24 uur van Daytona van commentaar gaan voorzien, wat betekent dat er meerdere commentatoren zullen zijn. Wat ook zeker is, is dat Ziggo Sport live aanwezig is bij het evenement. Verslaggever Rick Winkelman is er live bij om sfeerimpressies te maken en interviews af te nemen. Dit kan hij ter plekken, deels in ieder geval, in het Nederlands doen. Er doen namelijk negen Nederlanders mee aan de race in Amerika.

Nederlanders

Onder meer bekende namen als Jeroen Bleekemolen, Giedo van der Garde, Rinus Veekay en Renger van der Zande komen komend weekend allemaal in actie in een poging om de race te winnen. Hier slaagde Van der Zande al twee keer in: 2019 en 2020. Hij deed na wat Jan Lammers (1988, 1990), Toine Hezemans (1978) en Arie Luyendijk (1998) hem al voor hadden gedaan. Verder doen er veel huidige en oud F1-coureurs, IndyCar-coureurs en NASCAR-coureurs mee aan de race. De bekendste namen zijn Colton Herta, Pietro Fittipaldi en Romain Grosjean,

