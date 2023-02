Brian Van Hinthum

De volgende coureur die zijn ongenoegen heeft uitgesproken rondom het inperken van het spreekrecht van de coureurs door de FIA heeft gesproken. Alex Albon geeft aan dat hij zich zorgen maakt om de route die is ingeslagen door het motorsportorgaan en hoopt op antwoorden rondom de hele soap.

Vanaf 2023 mogen coureurs niet meer zomaar een politiek statement maken op en rondom het circuit zonder dat men daar met de FIA afspraken over heeft gemaakt. Het gaat hierbij vooral om politieke statements tijdens de podiumceremonie na afloop van de race en tijdens persconferenties/interview, iets waar mannen als Hamilton en Sebastian Vettel over het algemeen vaak mee bezig waren. Wat de mogelijke straf kan zijn mocht een coureur zich hier niet aan houden, wordt voorlopig nog niet duidelijk gemaakt. Naar verwachting gaat dit neerkomen op een boete voor de desbetreffende coureur.

Veel verwarring

Namen als Lewis Hamilton, Max Verstappen en Sergio Pérez lieten hun ongenoegen al blijken en ook Albon heeft zijn zorgen over de censuur van de FIA. "Ik heb nog niet met veel personen van de grid over de situatie gesproken. Ik weet dat we allemaal bezorgd zijn. Ik weet ook dat men tussen de Formule 1 en de FIA op dit moment probeert om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen wat betreft communicatie. Op dit moment is er veel verwarring. Ik wil niet teveel zeggen, maar veel mensen zien ons als een woordvoerder voor veel problemen op deze wereld door de positie waarin wij staan. Dat is voor mijn gevoel een verantwoordelijkheid van de coureurs om mensen op de hoogte te brengen van problemen. Het is lastig om voor ons te zien wat de FIA hiermee wil bereiken."

Duidelijkheid

De Britse Thai krijgt de vraag of de FIA al verder heeft proberen toe te lichten wat men hiermee van plan is. "Nog niet. Een van de dingen die ik ervan heb genomen is dat het meer duidelijkheid in de siutatie moet scheppen. We weten allemaal dat politieke meningen een erg gevoelig onderwerp betreft. We hebben dus meer duidelijkheid van de FIA nodig over wat ze ons willen vertellen. Persoonlijk vind ik het vrij verwarrend. We zijn allemaal voor 'WeRaceAsOne' en dat soort dingen. Nu lijkt het erop dat de FIA daar vandaan wil gaan. Het is duidelijk dat we de dialoog aan moeten gaan, maar we moeten wel vrij kunnen praten", besluit hij.

