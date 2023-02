Brian Van Hinthum

Dinsdag 14 februari 2023 16:37

De lijst met coureurs die kritiek hebben op de beslissing van de FIA om het vrije woord binnen de Formule 1 in te perken wordt steeds langer en langer. Dit keer is het de beurt aan Lando Norris, die weinig begrijpt van de beslissing en stelt dat iedereen volwassen genoeg is om de verantwoordelijkheid te dragen.

Vanaf 2023 mogen coureurs niet meer zomaar een politiek statement maken op en rondom het circuit zonder dat men daar met de FIA afspraken over heeft gemaakt. Het gaat hierbij vooral om politieke statements tijdens de podiumceremonie na afloop van de race en tijdens persconferenties/interview, iets waar mannen als Hamilton en Sebastian Vettel over het algemeen vaak mee bezig waren. Wat de mogelijke straf kan zijn mocht een coureur zich hier niet aan houden, wordt voorlopig nog niet duidelijk gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Genoeg druk

De heren laten het er voorlopig niet bij zitten en hebben al op allerlei manieren hun zorgen uitgesproken. Onder meer Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Max Verstappen en Alex Albon lieten zich al kritisch uit over de beslissing van het motorsportorgaan en dit keer is het de beurt aan Norris, die ook geen begrip op kan brengen voor de censuur. Hij krijgt de vraag of hij bereid is om de regel te verbreken, mocht het nodig zijn. "Ik weet niet wat de straf is. Als het een boete is, ben ik best bereid de regel te breken. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Ik denk wel dat er genoeg druk uit is geoefend en er genoeg gezegd is om een soort ommekeer te maken."

Geen schoolklas

De McLaren-coureur, die op maandag natuurlijk aanwezig was bij de onthulling van McLaren's nieuwe bolide, stelt dat hij en zijn collega's geen kinderen meer zijn. "De Formule 1 probeert duidelijk te maken wat ze acceptabel vinden van ons als coureurs, maar ik denk dat we moeten kunnen zeggen wat we willen en waar je in gelooft. Ik weet niet de straf is. We zitten hier niet op school en zouden niet om alles te hoeven moeten vragen. Ik denk dat we volwassen genoeg zijn om slimme beslissingen te maken. Genoeg coureurs hebben nu wat gezegd om het terug te dringen", besluit de Brit.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)