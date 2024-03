Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens raceweekend in Saoedi-Arabië

Na de openingsrace in Bahrein, raast het Formule 1-circus door naar de tweede ronde van het wereldkampioenschap, dat in Saoedi-Arabië zal plaatsvinden. Hoewel de wedstrijd in Sakhir niet het spektakelstuk is geworden wat men ervan heeft gehoopt, is de race in Djedda vaak erg amusant.

De koningsklasse reist naar Djedda af met Max Verstappen als klassementsleider. De Limburger heeft op het Bahrain International Circuit de volle buit gepakt en zijn vijfde Grand Slam uit zijn carrière weten bij te schrijven. Sergio Pérez kwam binnen op de tweede plek en Carlos Sainz heeft het laatste podiumplekje weten te pakken. Het raceweekend in Djedda ziet er net als in Bahrein iets anders uit dan normaal en GPFans zet op een rijtje wat de diverse aanbieders allemaal in petto hebben.

Artikel gaat verder onder video

F1 TV

De streamingdienst van de sport zelf zendt niet alleen de Formule 1, ook de Formule 2 komt dit weekend in actie.

Woensdag 6 maart 19:30 uur Weekend Warm-up Donderdag 7 maart 10:55 uur F2 vrije training Donderdag 7 maart 14:30 uur Eerste vrije training Donderdag 7 maart 16:00 uur F2 kwalificatie Donderdag 7 maart 18:00 uur Tweede vrije training Vrijdag 8 maart 14:30 uur Derde vrije training Vrijdag 8 maart 16:10 uur F2 sprintrace Vrijdag 8 maart 17:00 uur Voorbeschouwing kwalificatie Vrijdag 8 maart 18:00 uur Kwalificatie Vrijdag 8 maart 19:00 uur Nabeschouwing kwalificatie Zaterdag 9 maart 14:25 uur F2 Hoofdrace Zaterdag 9 maart 17:00 uur Voorbeschouwing race Zaterdag 9 maart 18:00 uur Grand Prix van Saoedi-Arabië Zaterdag 9 maart 20:00 uur Nabeschouwing race

Viaplay

Ook de Nederlandse uitzendgemachtigde toont dit weekend de Formule 1, maar ook de Formule 2. Daarnaast zijn er ook achtergrondprogramma's zoals de 'Shakedown' op donderdag.

Donderdag 7 maart 14:20 uur Eerste vrije training Donderdag 7 maart 15:55 uur F2 kwalificatie Donderdag 7 maart 17:50 uur Tweede vrije training Donderdag 7 maart 19:05 uur Formule 1: Saoedi-Arabië Shakedown Vrijdag 8 maart 14:20 uur Derde vrije training Vrijdag 8 maart 16:00 uur F2 sprintrace Vrijdag 8 maart 17:25 uur Kwalificatie Zaterdag 8 maart 14:15 uur F2 Hoofdrace Zaterdag 9 maart 16:55 uur Grand Prix van Saoedi-Arabië

NOS

De publieke omroep schenkt ook de nodige aandacht aan de Formule 1.

Zaterdag 9 maart 23:29 uur Formule 1: GP van Saoedi-Arabië (Samenvatting race)

Ziggo Sport

De voormalig uitzendgemachtigde van de Formule 1 neemt ook alle activiteiten uit Saoedi-Arabië door.

Vrijdag 8 maart 23:00 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 9 maart 20:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

Gerelateerd