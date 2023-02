Remy Ramjiawan

Donderdag 16 februari 2023 13:13 - Laatste update: 13:13

Voor Ralf Schumacher is geen twijfel over mogelijk dat Red Bull Racing samen met Max Verstappen de voornaamste kandidaten voor de wereldtitel zijn in 2023. De Duitser vindt dat Mercedes nog wat in te halen heeft en dat Ferrari verrassend uit de hoek kan komen, al is dat niet altijd in hun eigen voordeel.

Daar waar Mercedes en Ferrari hoogstwaarschijnlijk de nieuwe auto van het jaar al hebben getoond, liet Red Bull Racing vermoedelijk de RB18 met het kleurenschema van de RB19 zien. Het is dus nog even koffiedik kijken wat de nieuwe krachtsverhoudingen zullen zijn, maar volgens Schumacher start Red Bull het jaar als de topfavoriet voor het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Titelkandidaten

Bij Sky Sports Duitsland spreekt de 47-jarige Duitser zijn verwachtingen van het komende seizoen uit. "Mercedes zou in onze gedachten moeten zijn. Ze zijn erin geslaagd om hun auto zonder testen weer in het budget te krijgen en hebben de tekortkomingen geïdentificeerd. Daarnaast hebben ze ook een zeer sterk rijdersduo", zo ziet Schumacher.

OOK INTERESSANT: Onderzoek naar online wangedrag jegens Verstappen toont schrikbarende statistieken

Max Verstappen

OOK INTERESSANT: 'Mercedes neemt trucje over van Red Bull om topsnelheid te verbeteren'

Topfavoriet

Toch is er volgens de oud-coureur maar één echte topfavoriet: "Maar Red Bull en Verstappen, daar bestaat geen twijfel over. Dat is het te kloppen team", aldus de oom van Mick. Ferrari heeft met Frédéric Vasseur aan het roer een nieuwe teambaas en hoewel de Fransman wellicht orde in de chaos zal gaan scheppen, is het voor Schumacher wel lastig om in te schatten waar dat team zal staan. "Bij Ferrari is het altijd een beetje een verrassing. Het kan soms super sterk zijn, maar je moet zeggen dat beide coureurs veel fouten hebben gemaakt. Het team heeft ook fouten gemaakt, dus er zijn wat tekorten daar", aldus Schumacher.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)