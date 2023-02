Jan Bolscher

Dinsdag 14 februari 2023 10:25

De pagina The Female Drive heeft onderzoek gedaan naar het online wangedrag dat Max Verstappen aan het eind van afgelopen seizoen te verduren kreeg. En de cijfers zijn zoals wel vaker vandaag de dag, helaas misselijkmakend.

Formule 1-coureurs zijn met regelmaat het slachtoffer van hatelijke uitspraken en zelfs doodsbedreigingen via social media. Met de anonimiteit van het internet is de mate waarin online wangedrag wordt vertoond de afgelopen jaren enorm gegroeid. The Female Drive is een pagina die in samenwerking met Areto Labs regelmatig onderzoek doet naar het online wangedrag gericht aan een bepaalde coureur, in de hoop mensen die dit doen zo een spiegel voor te houden. Dit keer is er een onderzoek geweid aan Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Haatreacties

Aan het eind van afgelopen seizoen kreeg de tweevoudig wereldkampioen ontzettend veel foute opmerkingen en zelfs doodsbedreigingen naar zijn hoofd geslingerd. Verstappen heeft net als alle grote atleten een gigantische achterban, maar er zijn logischerwijs - zoals het hoort - ook ontzettend veel fans die voor het andere kamp juichen. Een percentage hiervan gaat echter geregeld hun boekje te buiten. Eind vorig jaar werd er olie op het vuur gegooid toen bekend werd dat Red Bull Racing in 2021 het budgetplafond heeft overschreden, en nadat Verstappen teamorders negeerde in Brazilië. Niet alleen de Limburger, maar ook zijn familie ontvingen doodsbedreigingen via social media.

Hoog risico

The Female Drive heeft tussen oktober en november in 2022 100.000 opmerkingen over Verstappen op social media gemonitord. Twintig procent hiervan was aanstootgevend, terwijl 9 procent van die 100.000 opmerkingen als "hoog risico" werd gemarkeerd. Hoog risico betekent in deze "dat de opmerkingen een bedreiging vormen en de intentie beschrijven om pijn, letsel of geweld toe te brengen aan een individu of groep." Bekijk hieronder de resultaten van het onderzoek.

