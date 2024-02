Redactie



De testdagen zijn begonnen en hoewel het voornamelijk over het sportieve vlak moet gaan zijn, volgens Mervi Kallio (Viaplay-journalist uit Finland), de dagen van Christian Horner bij Red Bull Racing geteld. De Fin is aanwezig in Bahrein en vertelt dat de beslissing om Horner te laten gaan al is genomen, zo melden meerdere bronnen, waaronder FormulaPassion.

De teambaas van Red Bull Racing wordt onderzocht op mogelijke grensoverschrijdend gedrag. Over de mogelijke overtreding is veel gespeculeerd, maar uiteindelijk nog geen bevestiging gekomen. Wel heeft Red Bull aangegeven dat het onderzoek naar de teambaas loopt en dat het bedrijf graag een alles tot in de puntjes uitzoekt. Ook Horner zelf heeft gereageerd, tijdens de presentatie van de RB20. Hij ontkende daar alle aantijgingen. De eerste testdag is woensdag begonnen en ook daar is Horner gewoon bij aanwezig.

Beslissing is al genomen

Kallio vertelde tijdens de ochtendsessie dat hij met 'een aantal spelers' heeft gesproken over de kwestie en kan melden dat de beslissing om Horner te laten vertrekken al is genomen. Dat de vijftigjarige teambaas nu nog wel in Bahrein is, dat zou volgens hem te maken hebben met de details om Horner te laten gaan. Wel houdt hij zelf nog een slag om de arm: "Dit is natuurlijk allemaal speculatie." De aankondiging van het besluit zou in de komende week bekend worden gemaakt en Kallio sluit niet uit dat we hier één deze dagen nog meer over horen.

RB20

Op het sportieve gebied kan Horner alleen maar blij zijn met de ochtendsessie zoals die verliep in Bahrein. Max Verstappen neemt de woensdag voor zijn rekening en hoewel de RB20 in de eerste paar minuten nogal wat onbalans liet zien, kon Verstappen later in de sessie wel de wagen aan de tand voelen. Uiteindelijk sloot de Nederlander de sessie als snelste af, maar belangrijker nog, achter de naam van Verstappen staan 66 ronden en uiteindelijk gaat het tijdens de testdagen om de afgelegde kilometers.