Red Bull Racing trok afgelopen donderdagavond het doek van de RB20 waarmee het de constructeurstitel in de Formule 1 gaat verdedigen met Max Verstappen en Sergio Pérez. De energydrankfabrikant lijkt in het ontwerp van de hagelnieuwe bolide een aantal elementen van de Mercedes van 2023 te hebben overgenomen.

Red Bull was met de RB19 niets minder dan dominant vorig jaar. Verstappen was onaanraakbaar met 19 overwinningen in 22 Grands Prix. De Nederlander verbrak record na record met de meeste zeges en de meeste podiums in een seizoen, de meeste overwinningen op rij, het hoogste percentage overwinningen en punten in een seizoen, en de meeste ronden aan de leiding gelegen in een seizoen, en dat allemaal op weg naar een derde wereldtitel. Aan het begin van 2023 schreef ook ploegmaat Pérez nog twee races op zijn naam. Alleen tijdens de Grand Prix van Singapore wist het Oostenrijkse team niet te zegevieren, want toen kwam de Ferrari van Carlos Sainz als eerste aan de finish. Red Bull hoopt met haar RB20 wederom de competitie achter zich te houden. Volgens Adrian Newey, de hoofdontwerper en Chief Technical Officer, werkt de auto zoals verwacht.

Inlets en geul

Red Bull heeft met de RB20 een aantal succesvolle aspecten van de RB19 overgenomen. Zo heeft de nieuwe auto nog altijd de pull-rod voorwielophanging en de push-rod achterwielophanging voor een lager zwaartepunt en een optimale luchtstroom richting de Venturi-tunnels. De voor- en achtervleugels lijken nauwelijks aangepakt te zijn. Over het ontwerp van de vloer is weinig bekend. Het is een van de belangrijkste onderdelen die verantwoordelijk is voor de downforce, en teams laten deze bij de lanceringen van hun auto's dan ook vaak niet zien. Een grote verandering aan de RB20 die niet te zien was op de renders en de showauto voor foto's, maar wel bij de lancering van de echte auto, was de vorm van de radiator inlets bij de sidepods. In tegenstelling tot de RB19 heeft de nieuwe bolide verticale inlets in plaats van horizontale. Mercedes reed hier al in 2023 mee, maar het lukte de Zilverpijlen niet helemaal om het te laten werken. Red Bull neemt echter niet helemaal het zero-sidepod-concept over, want de sidepods zijn nog wel breed gehouden. Of de verticale inlets ook daadwerkelijk op de RB20 gemonteerd worden voor de seizoensopener in Bahrein, is nog even afwachten. Ook lijkt Red Bull de geul tussen de engine cover en de sidepods overgenomen te hebben van de Mercedes W14.

Pushen tijdens de winter

Newey legde uit dat er mechanische en aerodynamische veranderingen zijn aangebracht en is benieuwd of Red Bull het succes van 2023 aankomend seizoen kan herhalen met de RB20. "We moeten blijven pushen. Aan het eind van het seizoen zat het veld zeker dichterbij elkaar. Max heeft het geweldig gedaan. Maar we moesten tijdens de winter dus wel pushen," vertelde de ontwerper na de lancering van de nieuwe auto. "Gaat het genoeg zijn? Wie weet? Dat is het ding met de Formule 1. We weten van de shakedown op Silverstone ongeveer wat we hebben gedaan. Het lijkt erop, van wat ik kan zeggen, dat het zich gedraagt zoals verwacht. Maar dat is geen garantie voor wat dan ook. Het kan zijn dat sommige andere teams een grotere sprong hebben gemaakt dan wij. We gaan het zien."