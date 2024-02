Het team van Red Bull Racing was in 2023 uiterst dominant en verpulverde een aantal Formule 1-records, toch vindt technisch directeur Pierre Waché dat de RB19 lang niet zo goed was, al de meeste mensen denken.

Hoewel Waché als technische man een aantal verbeterpunten ziet voor de RB19, moet daarbij gezegd worden dat de lat natuurlijk ook erg hoog ligt. Op statistisch gebied ging het Red Bull namelijk voor de wind in 2023. Zo wist team op slechts één race na, alles te winnen. Toch weet Waché wat de potentie van de auto is en wat er uiteindelijk op het circuit is uitgehaald. Het was natuurlijk genoeg voor de titels, maar in zijn optiek had het verschil nog groter kunnen zijn.

'Goed gedaan, maar niet geweldig'

In gesprek met Formula1.com legt Waché uit wat hij bedoelt. "We hebben het goed gedaan - maar niet geweldig. De kracht van onze auto is ook de zwakte van de concurrenten, want ik weet niet zeker of we hadden verwacht dat we daar alleen zouden staan. Wat ik bedoel is, als je kijkt naar de rondetijd en het gedrag ten opzichte van [2022], dat sommigen [concurrenten] eerder achteruit, dan vooruit zijn gegaan", vertelt hij. Dominantie is in zijn ogen dan ook relatief. "We hebben het goed gedaan - daar doe ik niets aan af - maar ik denk dat het heel relatief is in vergelijking. Als sommige mensen dichter bij ons zouden staan, zou je zeggen: 'Ah, jullie hadden niet zo'n goede auto.' En dat is wat ik bedoel."

Zwakke punten

De RB19 had namelijk ook gewoon mindere kanten en daar wist Max Verstappen omheen te rijden. "Het probleem is dat de auto een aantal zwakke punten heeft en het gaat erom hoe je met die zwakke punten omgaat. Soms kun je niet omgaan met een zwakte en dat proberen we te begrijpen met Sergio [Pérez], om ervoor te zorgen dat we hem het gereedschap en de auto geven om daarmee om te gaan. Maar weet je, het is meer het werk van een engineer dan van hem, zou ik zeggen."

Klacht Verstappen hopelijk verholpen in RB20

Over een aantal uren toont Red Bull Racing de RB20 en Waché onthult dat één van de klachten van Verstappen hopelijk met de nieuwe wagen is verholpen. "Max heeft meerdere keren gezegd dat onze auto op het gebied van de kerbstones en prestaties bij lage snelheden niet de beste is in vergelijking met sommige anderen. Dat is duidelijk het gebied waar we naar streven om te verbeteren", aldus Waché.