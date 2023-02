Brian Van Hinthum

Zondag 12 februari 2023 16:51

Max Verstappen begrijpt niet veel van de exorbitante bedragen die de FIA opstrijkt aan licentiegelden voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Naar verluidt ontvangt het motorsportorgaan ongeveer 27 miljoen euro, wat er bij de Nederlander niet helemaal in gaat. Verstappen stelt zich dan ook kritisch op richting de FIA.

De FIA heeft voor het aankomende seizoen de kas weer eens flink weten te spekken met licentiegelden van de teams en coureurs. Hoewel men niet wil uitweiden over de sommen die de teams willen betalen, is het in ieder geval wél bekend hoe het zit bij de coureurs. Coureurs dienen de kosten voor de superlicentie af te betalen aan de FIA. Dit bedrag begint standaard op 10.400 euro. Aan de hand van de punten die een coureur in het vorige seizoen wist te behalen, komt daar nog eens 2100 euro per punt bovenop.

Duur geintje

Dat komt in het geval van Verstappen dus neer op een aardige som geld. De Nederlander wist in zijn race naar de titel van 2022 maar liefst 454 punten te verzamelen. Aangezien Verstappen in 2022 dus zoveel punten verzamelde, komt er voor hem maar liefst 953.400 euro op het standaardbedrag van 10.400 euro, waardoor zijn superlicentie dus bijna één miljoen euro kost. Aardig prijzig, als je het vergelijkt met de superlicentie van bijvoorbeeld een Logan Sargeant a 10.400 euro.

Absurd

Verstappen is dan ook vrij kritisch als het gaat om de hoge sommen die de FIA ontvangt, waarbij het volgens Motorsport-total om zo'n 27 miljoen euro zou gaan. "Ik vind het absurd", is de Nederlander duidelijk. "Ik vind het niet terecht dat we zoveel moeten betalen. Dat is in andere sporten ook helemaal niet het geval. Daarnaast zijn er steeds meer races", stelt de tweevoudig wereldkampioen. Overigens roept de hele zaak maar weer eens vraagtekens op bij de coureurs wat er precies gedaan wordt met dit soort ontvangen betalingen en betalingen van boetes. De FIA schept daar zelden duidelijkheid over.

