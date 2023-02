Vincent Bruins

Zondag 12 februari 2023 12:17

Max Verstappen hoopt aankomend seizoen minder te maken te krijgen met onderstuur in de Red Bull RB19. De Nederlander denkt dat de nieuwe Pirelli's in de Formule 1 een stap in de goede richting zijn.

De tweevoudig wereldkampioen onthulde dat het onderstuur vooral kwam door het gewicht van de auto's vorig jaar. Het minimumgewicht van de bolides in de koningsklasse lag op 798 kilogram in 2022. Veel teams haalden dat gewicht niet eens. Voor dit seizoen is dat met twee kilogram naar beneden gegaan. Naast het nieuwe rubber zullen lichtere auto's ook het onderstuur moeten verhelpen.

Gewicht

"Het grote probleem vorig jaar waren niet specifiek de banden, het was gewoon het gewicht van de auto," vertelde Verstappen tegenover motorsport.com. "Dat lag erg hoog en dat zorgde ervoor dat de voorkant van de auto als het ware lui werd. Toen we dat gewicht een beetje begonnen kwijt te raken, werd de auto wat wendbaarder. En dat is hoe de auto snel gaat zijn, want ik heb nog nooit in mijn leven in een auto gezeten die en onderstuur heeft en snel is tegelijk, in welk kampioenschap dan ook. Met de nieuwe banden van Pirelli denk ik dat er een kleine verbetering is. Natuurlijk hebben we ze alleen nog getest in Abu Dhabi en we moeten het ook op elk ander circuit nog zien of het overal werkt. Alle soorten asfalt- en baanomstandigheden, vooral het weer, beïnvloedt het ook veel. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we de goede kant op gaan."

Feedback van veel anderen uit de paddock staan op één lijn met die van Verstappen. Jan Monchaux, technisch directeur van Alfa Romeo, wil echter nog geen conclusies trekken: "Een iets andere stijfheid, verticale stijfheid, en een beetje zachter. We zagen echter geen dag en nacht verschil [in de banden]. Maar nogmaals, het jaar ervoor, toen we de test in Abu Dhabi na de seizoensfinale deden met de nieuwe 18-inch wielen, waren de banden enorm aan het slijten en we waren daar de hele winter bang voor. Vervolgens sleten ze nauwelijks in 2022. Ik zou dus nog geen conclusies trekken uit wat we hebben gezien in de test in Abu Dhabi."

