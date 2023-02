Vincent Bruins

Scuderia AlphaTauri onthulde gisteravond de kleurstelling van de AT04 tijdens de lancering in New York City. Met die gloednieuwe bolide zullen Yuki Tsunoda en Nyck de Vries de strijd aangaan in de Formule 1 aankomend seizoen. Technisch directeur Jody Egginton legt aan The Race onder andere uit wat het doel is van de Italiaanse renstal.

AlphaTauri maakte in 2022 een teleurstellend jaar mee, maar ze hopen dit jaar echter weer volop punten te scoren en dat zullen ze proberen met hun nieuwe aanwinst: Nyck de Vries. De Nederlander maakte vorig jaar een goede indruk tijdens zijn debuut met Williams op Monza en zal nu het volledige seizoen Yuki Tsunoda vergezellen bij het team gebaseerd in Faenza.

Top vijf

"We hebben bewezen op welk niveau we kunnen presteren," vertelde de Britse engineer. "En het doel van het team is om voor de top vijf in het constructeurskampioenschap te vechten en we hebben bewezen ook dat te kunnen. We moeten het gewoon doen en we hebben daar het meeste van de juiste middelen voor. We zijn een wat kleiner team, dus we moeten een beetje harder werken en wat efficiënter te werk gaan. Wat we echter tekortkomen aan mankracht, maken we denk ik goed in snelle reacties en doorzettingsvermogen. Dat is het doel."

Aerodynamica

"Het chassis is aanzienlijk aangepast, omdat er een verandering is gekomen in de reglementen betreffende de rolbeugel en daarom moesten we het vanuit een structureel perspectief bekijken," ging Egginton verder. "Er zijn echter ook aerodynamische voordelen te behalen, zoals bij elk ander team, en waren we geïnteresseerd in het idee om de voorwielophanging naar voren te verplaatsen. Het kan de sleutel tot succes zijn qua aerodynamica. Het budgetplafond dwingt je om te kijken [naar de modificaties] en het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat we alle structurele onderdelen aanpassen die aerodynamisch gezien van belang zijn. Als je niet investeert in bepaalde onderdelen van de auto, dan kan dat geld efficiënter elders gebruikt worden om andere onderdelen van de auto te ontwikkelen."

