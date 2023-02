Vincent Bruins

Zondag 12 februari 2023 00:16

Scuderia AlphaTauri heeft in deze nacht van zaterdag op zondag de kleurstelling onthuld van de nieuwe AT04. Het internet reageerde verbaasd over hoe kort de lancering was. Tegen de verwachting in werd er geen lange liveshow gehouden.

Na in 2020 een overwinning te hebben behaald met Pierre Gasly en nog een podium in 2021 en een uitstekende zesde plaats in het constructeurskampioenschap, was het voor de Italiaanse renstal vervolgens een teleurstellend seizoen in 2022. AlphaTauri hoopt dit jaar echter weer volop punten te kunnen scoren en dat zullen ze proberen met hun nieuwe aanwinst: Nyck de Vries. De Nederlander maakte een goede indruk tijdens zijn debuut met Williams op Monza vorig jaar en zal nu het volledige seizoen Yuki Tsunoda vergezellen bij het team gebaseerd in Faenza.

Kort, maar krachtig

De verwachting was dat er een lange liveshow in New York City zou zijn, voordat de nieuwe AT04-kleuren uit de doeken werden gedaan. AlphaTauri kwam echter meteen ter zaken en bracht een filmpje uit van slechts twee minuutjes waarin de bolide van Tsunoda en De Vries werd getoond. Twitteraars waren eigenlijk wel blij om niet eerst alleen maar interviews aan te moeten horen, maar dat het team juist meteen de auto liet zien.

wait what alphatauri?!?!! was that it?? — bea 🤍 (@leclerry) February 11, 2023

mad respect to alphatauri for making the car reveal about 3 minutes long but only showing one angle of the car for about 10 seconds — Maude⁴⁷ (@schumihoney) February 11, 2023

LMAOOOO alphatauri that vid was really cool but like???? Is that it 😭😭 — morgane (@warblerscott) February 11, 2023

On the bright side, at least AlphaTauri didn't have to torture us all just for a livery reveal — juul-ius #43 (@juliuspalma_) February 11, 2023

long, boring, dragged out car launches? alphatauri said no ❤️ — dani (@pierrewins) February 11, 2023

AlphaTauri really said let's make the car launch as short as the driver line-up — khez ☁️ (@oconyva) February 11, 2023

