Jan Bolscher

Zaterdag 11 februari 2023 23:39 - Laatste update: 00:32

Het Formule 1-team van AlphaTauri heeft zojuist het doek van de AT04 getrokken, de wagen waarmee de Italiaanse renstal aankomend seizoen ten strijde trekt. Er is net als afgelopen jaar gekozen voor een blauw en wit kleurenpatroon met een klein beetje rood erin verwerkt door de aanwezigheid van Orlen als sponsor.

AlphaTauri is alweer het vijfde team dat een eerste impressie van het nieuwe wapenfeit wereldkundig heeft gemaakt. Het zusterteam van Red Bull Racing kende in 2022 een teleurstellend seizoen met een negende plaats in het constructeurskampioenschap. Dit kwam met name vanwege het gewicht van de AT03, dat maar niet omlaag wilde zonder prestatieverlies. Het zal moeten blijken of de formatie er de afgelopen maanden in is geslaagd dit op te lossen. Het zou in ieder geval goed nieuws zijn voor Yuki Tsunoda en natuurlijk Nyck de Vries. De Nederlander maakt dit jaar zijn fulltime-debuut op de grid. Zoals op de foto's is te zien heeft AlphaTauri gekozen voor wederom de kleuren blauw en wit met een klein beetje rood.

