'Red Bull RB20 doorstaat crashtest niet', FIA geeft probleem budgetplafond toe | GPFans Recap

Vincent Bruins

Donderdag 28 december 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het grote nieuws van 28 december is dat er vanuit de Italiaanse media het bericht naar buiten is gekomen dat de RB20-bolide van Red Bull Racing niet door de crashtest is gekomen. Het zou daarbij gaan om de frontale impact en dus moet wellicht de neus opnieuw ontwikkeld worden. Over ontwikkelingen gesproken, Ferrari heeft uitgelegd dat het de RB19, waarmee Max Verstappen dit jaar domineerde, gebruikt als inspiratie voor de rode bolide van 2024. Of de Italiaanse formatie daarmee een inhaalslag kan maken, blijft nog even de vraag. Het zal een lastige taak worden en de FIA heeft toegegeven dat dit probleem is ontstaan vanuit het budgetplafond. Verder gaat Timo Glock in op de Formule 1-kalender, is Max Verstappen door zijn collega's verkozen tot de beste coureur van 2023 en vertelt oud-teambaas Otmar Szafnauer over de situatie bij Alpine.

Glock zag 'alleen maar zieke mensen' in Abu Dhabi: "21 races echt het maximum"

Timo Glock, voormalig F1-coureur, is van mening dat de kalender van de koningsklasse al aan het maximale aantal races zit. Wat hij zag na het laatste weekend van 2023 in Abu Dhabi bewees dit, aldus de Duitser. Tegenover BettingSites zegt Glock geschrokken te zijn van hoe iedereen compleet kapot was na de laatste race van het seizoen. "De limiet moet echt op 20 of 21 races zitten. Vergeet niet dat er voor het seizoen ook nog een test in Bahrein is. Voor de monteurs is dat gewoon heel slopend. Ik heb niemand ontmoet in Abu Dhabi die niet ziek was. Na de problemen op de vrijdag in Vegas, wat resulteerde in een lang weekend, vloog iedereen van het koude Vegas naar Abu Dhabi waar het 30 graden was en iedereen airco’s had in de kamer." Meer lezen? Klik hier!

Collega's kiezen Max Verstappen als beste F1-coureur van 2023

Zoals elk seizoen hebben de coureurs weer mogen kiezen wie volgens hun de beste F1-coureur van 2023 was. De coureurs mogen hun collega's punten geven, waarna er een uitslag ontstaat. De conclusie was dit seizoen niet heel verrassend: Max Verstappen eindigde op de eerste plaats. Hamilton zou achter Verstappen op P2 eindigen, wat een plekje hoger is dan vorig jaar het geval was. Fernando Alonso komt op P3 terecht, terwijl hij vorig jaar nog op P6 eindigde. De top vijf wordt afgemaakt door Lando Norris en Charles Leclerc. De rest van de top tien: Carlos Sainz, Alex Albon, Oscar Piastri, Pierre Gasly en Sergio Pérez. Hamilton stemde zelf niet. Meer lezen? Klik hier!

Ferrari gebruikt RB19 als inspiratie voor auto 2024: "Red Bull introduceerde nieuwe technologie"

Ferrari zal op 13 februari het doek aftrekken van haar Formule 1-bolide voor het seizoen van 2024. Met de auto die voor alsnog bekendstaat onder de codenaam 676, hoopt de renstal uit Maranello een inhaalslag te maken op Red Bull Racing. Om hun eigen auto voor het nieuwe jaar te verbeteren, zal Ferrari de remklauwen en de vloer van de Red Bull RB19, waarmee Max Verstappen domineerde in 2023, inspecteren. "Red Bull introduceerde een nieuwe technologie dit jaar die afweek van wat Mercedes en wij al jarenlang gebruiken. Het kan zijn dat die remklauwen een gewichtsvoordeel opleveren," vertelde Enrico Cardile, technisch directeur van de afdelingen chassis en aerodynamica van Ferrari, tegenover Auto Motor und Sport. Hij en zijn team weten hoe de remklauwen van de RB19 eruitzien, omdat dit een zogeheten open source-onderdeel is. De crash van Sergio Pérez in Monaco kwam ook goed uit voor Ferrari: "Dit waren gewoon extra foto's voor onze database. Hoewel onze auto's verschillen, is het interessant om de vloer van Red Bull te bestuderen, want ze doen een boel anders vergeleken met de rest." Meer lezen? Klik hier!

Szafnauer doet boekje open over Alpine na ontslag: "Zaten miljoenen onder budgetplafond"

Alpine maakte middenin het Formule 1-raceweekend in België bekend dat toenmalig teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane het team moesten verlaten, direct na die Grand Prix. Op het YouTube-kanaal van Peter Windsor ging Szafnauer in op hoe de situatie was, toen hij zich bij Alpine voegde aan het begin van 2022. Discussiërend over het feit dat de regels omtrent het budgetplafond de middenvelders hebben geholpen het gat te dichten naar de koplopers zonder personeel van de topteams af te pakken, zei Szafnauer: "Ja, maar dat is als je ervanuit gaat dat je het plafond al bereikt hebt. Zo niet, dan is er genoeg ruimte om mensen aan te nemen. En dat was het geval bij Alpine, omdat we niet aan het plafond zaten. Toen ik daar arriveerde, zaten we zelfs tientallen miljoenen onder de budgetcap, dus we hadden genoeg ruimte om mensen aan te nemen. Ik heb altijd de filosofie gehad dat je niet zomaar veranderingen moet aanbrengen puur voor de verandering." Meer lezen? Klik hier!

'RB20 Red Bull doorstaat crashtest niet: neus laat het afweten bij frontale botsing'

Veel teams zijn momenteel bezig met de voorbereidingen op het seizoen 2024, maar deze voorbereidingen zouden voor Red Bull Racing nog niet erg soepel verlopen. Een crashtest van de RB20 zou niet zijn geslaagd. Dit wist de Italiaanse tak van Motorsport.com donderdag te melden. Bij de test met een frontale botsing zou de neus het niet gehouden hebben. De neus absorbeerde de klap niet goed, waardoor zelfs het chassis van de RB20 flink wat schade heeft opgelopen. Red Bull zal de structuur van de RB20 nu moeten gaan aanpassen om de crashtest wel te halen. Dit gaat het team, volgens de geruchten, onder meer doen met laag carbon. Meer lezen? Klik hier!

FIA ziet Red Bull domineren en geeft probleem budgetplafond toe: 'Is geen perfecte oplossing'

De FIA heeft toegegeven dat het budgetplafond in de Formule 1 niet perfect is. De internationale autosportbond wil de teams niet teveel beperken in wat het mag doen in deze technische sport, maar daarnaast wil het de teams ook niet teveel vrijheid geven. En een perfecte oplossing zou er niet zijn. "Het probleem met de financiële reglementen is dat aan de ene kant iemand niet drie keer meer dan een ander kan uitgeven, wat goed is, maar aan de andere kant als je achter iemand ligt, kan je er niet alles tegenaan gooien om een upgrade te ontwikkelen," zo geeft Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, toe tegenover Motorsport.com. "De financiële reglementen beperken echter hoeveel upgrades je kan maken. Dus als iemand wat verder achterligt, dan is het een behoorlijk lang en pijnlijk proces om te herstellen." Meer lezen? Klik hier!